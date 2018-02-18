初三初四回暖好天氣 雲嘉南有霧影響能見度

今天大年初三，全台各地受到太陽加溫，氣溫逐漸回暖，氣象局預估，今天有機會回到攝氏26到29度。（擷自氣象局網站）

2018-02-18 12:25

〔記者吳柏軒／台北報導〕今天大年初三，全台各地受到太陽加溫，氣溫逐漸回暖，氣象局預估，今天有機會回到攝氏26到29度，大部分地方天氣還不錯，唯一在雲林、嘉義、台南等地，因霧氣關係影響能見度，但穩定天氣只維持2天，初五開工、初六開學都將有冷空氣來襲，轉為低溫降雨天氣。

因東北季風減弱，全台各地都有機會看到太陽，氣象局預報員林伯東表示，今早9點來看，大部分地方天氣還不錯，溫度漸漸回到18到23度，雖然仍稍微吹一點北風，但風的影響變小後，溫度開始提升，預計今天台灣地區的高溫有機會回到26到29度左右。

氣象局預估，今北部高溫約27度，中部約26度，南部約27度，東部約26度，離島約15到22度不等，各地都多雲到晴，降雨機率不高，但林伯東提醒，花東地區晚上有水氣飄來導致降雨，民眾可多留意。

未來一週則受到氣候週期變化，林伯東說，這兩天剛好是一波波鋒面冷空氣來襲的空檔，但從初五（20日）開始到24日，會有一波鋒面通過台灣，北部、東半部將轉成有雨天氣，因該冷空氣增強，22日晚上到23日凌晨將迎來低溫，中部以北恐降為12到13度，其他地方則降為14到15度左右。

林伯東說，天氣方面，20日起的4天在北部、東半部有降雨外，中南部的平地則會雲量增多，使白天溫度稍降，高溫方面，北部、東半部約20度，中南部則是20到23度，必須等到24日那天冷空氣才會慢慢減弱，而整個西半部與離島地區則須留意霧氣影響。