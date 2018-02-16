湧蓮寺抽國運籤：辛苦的一年

湧蓮寺16日抽出國運籤。（記者黃耀徵攝）

2018-02-16 00:36

〔記者何玉華／新北報導〕新北市蘆洲區湧蓮寺今晚約11點半抽出俗稱「公籤」的國運籤，士、農、工、商分別是下吉、中吉、中平和下下籤，整體而言，今年將是辛苦的一年，除了農業保住基本成果，國運勞心勞力仍是一場空。

湧蓮寺今晚湧入大批民眾排隊領取錢母，隊伍從廟口一路排隊到蘆洲國小附近又繞回，主委陳宏昌晚上11點15分率全體工作人員舉行新春團拜，隨後敞開廟門，熱鬧滾滾，寺方擲筊後，由陳宏昌抽出代表士、農、工、商的國運籤。

湧蓮寺管理委員會委員楊蓮福指出，代表政治、國運的士籤下吉，代表今年將是辛苦的一年，忙了一整年，都難以成事，主政者在面對天災人禍或政事推動，要謹慎面對；代表商業的「商」是下下籤，代表整體經濟面不佳，投資沒有回收就罷了，偏偏可能還有劫難禍事。

士籤是下吉，籤詩「衝風冒雨去還歸，役役勞身似燕兒，啣得泥來成壘後，到頭壘壞復成泥」，意指千般用計晨昏不停，卻到底無成，凡事空勞心力。

農籤是中吉，籤詩「宛如抱虎過山前，戰戰兢兢膽碎寒，幸得山前逢妙手，方能保得一身安」，意指前程危險阻斷，切勿遠行，自宜守待，凡事先凶後吉。

工籤是中平，籤詩「清閑無事靜處坐，飢時吃飯困時臥，放下身心不用忙，必定不遭殃與禍」；商籤是下下，籤詩「勸君切莫向他求，似鶴飛來暗箭投，若去採薪蛇伏草，恐遭毒口也堪憂」，都意指守己安靜，凡事守舊待時。