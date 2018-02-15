除夕又見重機挑戰蘇花改 6台重機都被警方攔下

除夕蘇花改再被重機挑戰，5台重機都被警方攔下。（記者簡惠茹翻攝）

2018-02-15 22:09

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕今天是春節連假第一天，蘇花改除了面臨疏運挑戰，還有重機陸續騎進隧道，行控中心指出，今天共有6台重機及1台白牌機車被攔下，將依法開罰。

蘇花改行控中心指出，今天凌晨1點陸續有4台重機騎進蘇花改隧道，上午9點多，又有2台重機試圖闖關南下，晚上8點還有1台白牌機車騎進隧道，但是最後都被攔下來，將開罰900元以上，1800元以下罰鍰。