保健》春節大魚大肉 營養師教你保護腸胃健康

2018-02-13 16:37

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕喜迎新年，闔家團圓免不了又是大魚大肉，但每年春節都有許多民眾因為飲食習慣造成腸胃不適，常見的有消化不良、胃食道逆流、便秘、腹瀉等症狀，嚴重者恐還須趕至急診室掛病號，營養師提醒，春節大飽口腹之慾時，也要留意高油、高鹽、高糖的食物攝取量，以免身體不適，掃了過年的興致。

過年家人團聚，豐盛年夜飯配上酒類、汽水，開心歡度春節，但苗栗縣財團法人為恭紀念醫院營養師張曦勻表示，許多人吃完飯後又接著零嘴、糖果吃下肚，恐造成消化不良、脹氣等病狀，建議飲食避免太過油膩，並可以茶代酒，以柑橘、棗子等年節水果取代糖果點心，幫助腸胃消化。

另外，平日若已有胃食道逆流病史的患者，在過年期間也應避免過量飲食及喝酒，尤其年節常見的牛軋糖、花生糖、麻荖、寸棗等零食，其中添加的糖、油脂的含量都高，攝取過量也容易引起胃食道逆流。

春節不忌口，免不了將高油、高鹽、高熱量食物一口接一口吞下肚，再加上難得休假，作息時間不正常，易導致腸胃蠕動不順暢，造成便秘；張曦勻呼籲，享受美食也要注意攝取膳食纖維，每天至少吃2碗蔬菜、2個拳頭份量的水果，另外要補充足夠水分，飲水量以體重每公斤至少喝30毫升的水分為準。

此外，過年飲食吃太多精緻食物，油脂、糖分攝取過多，再加上飲酒過量，使得每年腹瀉就醫的人不在少數。營養師還是提醒，均衡飲食原則，多選擇新鮮的食物、避免暴飲暴食，這樣才能健康快樂過好年。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆