賴清德：支持國軍桃園總醫院朝準醫學中心邁進

2018-02-13 16:21

〔記者李容萍／桃園報導〕國軍桃園總醫院配合桃園市政府推動長照政策，成立日間照顧中心，也是第一個以軍方整合民間成立的長照服務單位；行政院長賴清德今天下午前往視察，肯定國軍桃園總醫院長期服務軍人與民眾的成效，也支持該院朝向準醫學中心的方向邁進。

賴清德表示，從他在服役擔任醫官到擔任立委，對國軍桃園總醫院總是久仰大名，醫院不僅提供軍人最好的服務，對於社區醫療也有傑出表現。

賴清德說，他已經聽到桃園市長鄭文燦與桃園市多位立委的心聲，希望能大力支持將桃園總醫院朝向準醫學中心的方向邁進，他個人也非常支持，桃園總醫院除了服務國軍，服務民眾的比例更高，同時扮演守護桃園民眾健康的責任，也發揮超人的精神，服務過很多地方的民眾。

賴清德提到，台灣人口高齡化的問題越來越受關注，今年初全台65歲人口已經到達14％，根據世界衛生組織的規定，已經到達高齡社會的標準，未來社會問題會越來越嚴重，因此總統蔡英文才提出長照2.0的政策，希望做好各項準備，醫院的服務不應只是在醫院內，更應該深入社區，國軍桃園總醫院甚至納入義消的體系，變成緊急救難的一環，這都是非常好的方向。

鄭文燦也說，國軍桃園總醫院是區域醫療重鎮，面積約5公頃，在急、重症的服務上不斷的精進，去年11月啟用新式256切高階電腦斷層掃描儀，內視鏡治療與複合手術室建置等各方面設備也不斷提升，市府將提供更多協助，注入更多醫療資源。

鄭文燦還說，市轄有國軍桃園總醫院、衛福部桃園醫院及榮總桃園分院等3家公立醫院，衛福部桃園醫院即將升格為醫學中心，並規劃在新屋分院設置長照中心；榮總桃園分院與桃園榮家及八德榮家合作，推動失智症等醫療照護，3家醫院各有特色；後續將加強南桃園醫療能量，並擴大桃園A、B、C等3級長照服務據點，提供更多服務。

賴清德一行隨後並向護理之家的長輩賀歲，發送小紅包，祝福他們身體健康。