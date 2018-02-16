小編精選》過年去哪玩？5個最夯台灣景點 開心走春去

台中綠川歷時3年完成整治工程，河畔的水母LED燈飾五彩斑斕，成為近來IG熱門打卡夯點。（記者李忠憲攝）

2018-02-16 10:00

〔影音新聞／綜合報導〕農曆年到來，想好要去哪裡走春了嗎？

《自由小編》推薦過不少爆紅景點，這次小編特別精選出去年最具人氣的幾處，再加上今年全台各地推出的最新過年景點，在這個年假，不來這5個地方打卡就遜掉囉！不要再宅在家閒得發慌、或是看電視嗑瓜子啦！

1.台中綠川

日治時期的綠川有「小京都」之稱，貫穿中區的街道，河岸媲美日本京都鴨川，但過去長年加蓋、排放家庭廢水，造成嚴重汙染，市府於是耗時3年，「新盛綠川水岸廊道」終於在本月10日整治完成、正式開幕啟用。設計走的是日系氣質路線，長約610公尺的小京都河道沿岸，還設置了五彩斑斕「螢光水母群」、「蒲公英」等LED燈飾，與一旁的宮原眼科相互輝映，超具文青氣息。

此外，綠川也創下全國首例為水岸申請的「註冊商標」，綠川周遭的路燈、欄杆、人孔蓋上，都有設置的專屬LOGO，頗具巧思，春節假期的夜晚，不妨來綠川河畔走走，重回百年前日治時代風情的浪漫吧！

2.台南運河遊船

台南運河遊船停駛近半世紀，去年十二月間全新啟航，當時這支影片一出爐就引發不少話題。

遊客可從安平碼頭出發，經過安億橋、承天橋、望月橋等十二座沿河橋樑，有的橋低到一舉手就能摸到橋底，甚至會「碰到頭」，得低頭彎腰鑽橋洞，驚險有趣，成了全國水上觀光唯一賣點。

安平漁港擁有渾然天成的港灣及美景，台南運河、安平漁港及商港線營運去年底已正式開航，包含「安平內港線」、「中國城航線」及「運河全航段」，，因應春節假期，業者延長春節營業時間，除了每週六、日及國定例假日下午整點於安億橋漁人碼頭開船外，另有假日晚間整點的「星光航班」，體驗台南運河昔日風光。

3.台南鹽水2018月津港燈節

台南市鹽水區月津港燈節自2月9日晚間點燈，今年燈節以「相約」為主題，由策展團隊邀請國內外藝術家及大專院校徵件作品帶來全新視覺創作，共有48組件藝術燈景，展期到3月4日，今年主打的3大特色，包括首度與日本京都燈節雙向交流，還首次引進國際級水面光雕投影，為民眾帶來全新視覺感受，另外，展區首度全面擴大至水秀橋，布展範圍達10餘公頃。來到鹽水一趟，不僅有春遊花海的浪漫，還能品嚐特色小吃、走逛老街巷弄賞古蹟之美！

4.高雄寶來溫泉公園

去年爆紅的景點影片還有寶來溫泉這一支。高雄六龜區寶來位在荖濃溪支流溪旁，素以溫泉和梅花聞名，但在2009年八八水災時，溫泉源頭被大量土石掩沒，受創嚴重，歷經七年終於傳來好消息、重新鑽探出新溫泉源頭，更打造了全新景點「寶來花賞溫泉公園」，已於去年12月間正式開園，讓民眾可以在冬日一邊暖手腳、一邊賞花。

5.高雄崗山之眼

崗山之眼去年釋出即將完成的消息時，小編也推薦了這段影片，今天再來回顧一下吧。

大高雄地區第一座天空步道「崗山之眼」未演先轟動，於2月4日至11月進行試營運，短短8天便吸引超過5萬人前往，也已經於小年夜正式對外營運。

約8層樓高、長88公尺的「崗山之眼」，以小提琴的琴頭設計搭配著24條象徵琴弦的單索，高立於小崗山的山崖處，站在這座天空廊道上，除了眺望阿公店水庫、阿公店溪及田野景觀等美景，也設計了一小段透明玻璃步道，讓遊客挑戰自己的膽量！

園區也保留了舊碉堡，並設置音樂花園、戶外座位及特色市集，因以「音樂」為主題，所以園區隨處可見樂器、音符的裝置和彩繪，周邊亦有一條小崗山登山步道，讓喜歡爬山健行的人更貼近自然。