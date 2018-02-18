方樑生收藏硘仔30年 瓷盤創作保存珍貴台灣文化

2018-02-18 07:30

〔記者王姝琇／台南報導〕「硘仔（音同hui-a）」，是台語對陶瓷器的統稱，它不僅只是生活器皿，更承載不同年代的鄉土民情與生活記憶。知名收藏家方樑生，長達30年收藏、研究、出書記錄，近年更投入創作瓷盤彩釉彩繪，並結合台語「七字仔四句聯」題字，記錄台灣硘仔的背景故事，讓更多人看見台灣硘仔之美。

生於嘉義布袋，紡織業退休的方樑生，30多年前即迷上台灣古早碗盤，並開啟收藏、研究、欣賞，進而投入創作的歷程，2001年自費出版的《台灣之硘－生活的點滴 盤仔豆油碟》，更被視為收集古早碗盤入門必備書籍。

方樑生會興起收藏硘仔，其實是想典藏兒時記憶中的古樸生活，他說：「令人懷念的手工碗盤，也許做工粗糙，但深藏著無可替代、古樸淡雅的風情。民國70年代後，機械大量生產陶瓷或塑膠器皿，『阿嬤時代』的硘仔也逐漸消失。當時一心想要完整記錄台灣陶藝文化，就撩下去啊！」

方樑生因此造訪各大窯場，透過尋訪、探索和比對各地陶瓷藝品特色，方樑生歸納出台灣本土陶瓷器產地的區別與年代劃分，也研究硘仔在舊時代生活上的意義，「光是傳統婚嫁就說不完，代表『連招生子』的蓮蕉盆仔、『花開五壺』的五梅壺等；還有硘仔相關的補釘職業，古早人很勤儉，碗盤破了捨不得丟就用補的。」

近年來，方樑生從收藏、研究轉而投身創作，將他30年來研究台灣硘仔及相關故事，以釉彩畫於瓷盤上，之後更將創作主題擴展至台灣鄉土文化，如廟宇、民俗及台灣特產等，以硘仔創作記錄老硘仔的過去，也用硘仔創作記錄更多台灣鄉土文化，並以台語「七字四句聯」題字，將圖畫背景故事描寫得栩栩如生，透過口語朗讀饒富趣味的詩文讓人倍感親切。