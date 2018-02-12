媽祖當榮譽校長 新港高中生校外教學與神同行

國立新港藝術高中將媽祖信仰作為特色課程之一，校長室有尊駐駕校園的新港奉天宮開台媽祖「新藝媽」（中）擔任榮譽校長。（記者曾迺強攝）

2018-02-12 22:05

〔記者曾迺強／嘉義報導〕國立新港藝術高中將媽祖信仰作為特色課程之一，校長室不僅有座駐駕校園的新港奉天宮開台媽祖「新藝媽」擔任榮譽校長，師生更常揹媽祖挑戰阿朗壹古道、登龜山島等行程，「與神同行」的獨特教學方式成為學校最大特色。

新港藝術高中今天起至5月27日在新港奉天宮2樓展出「新藝高媽祖教育學特展」，呈現創校12年以來師生與媽祖結緣的點滴；新藝高創校校長、現任國立中興高中校長王延煌、嘉義縣立永慶高中校長蘇淵源、新港奉天宮董事長何達煌等人今天參加開幕式，場面盛大。

新藝高校長廖年喜說，特展4百幅照片有師生揹媽祖登玉山、爬阿朗壹古道、師生與「新藝媽」陪同大甲媽祖遶境、去年首度把專為奉天宮開台媽祖祝壽的六佾舞陣移師外縣市獻跳等珍貴影像，另展示專屬袖珍隨香燈、聖母竹椅等媽祖器物，呈現學校深耕媽祖信仰的特色。

新藝高秘書孔令建說，學生與媽祖出遊時，如同對待長輩細心呵護，避免神尊受到碰撞而損壞，在外旅宿還會把拜過新藝媽的供品拿到房間「保心安」。