打造人性服務環境 竹市身障大樓將斥資3400萬元

新竹市身障大樓16年來未曾改善，新竹市府將爭取前瞻及自籌經費，投入3400萬元進行改造。（記者洪美秀攝）

2018-02-11 13:36

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市身心障礙大樓在民國91年啟用後，16年未改善整理，部分設施也不符合身心障礙者需求，新竹市府社會處今年將進行身障大樓的整理改造，預計投入3400多萬元，包括整理1到3樓的使用空間，將1樓打造為輔具資源中心，提供身障者進行評估，同時會爭取前瞻建設經費，讓3樓的空間更適合身障者自在使用，發揮身障大樓功能。

新竹市府社會處副處長魏幸雯說，身心障礙大樓91年啟用後，1樓空間幾乎都做為社福機構的辦公室使用，但很多身障者反映，身障大樓應該是提供身障者使用的溫馨空間，卻成了身障社福機構的辦公室，身障者反而走不進去，失去原本的用意與功能，因此社會處與身障者溝通後，今年將在市府本預算內編列1500萬元經費進行1樓的空間改善工程，擴大輔具資源中心的可利用性。

魏幸雯說，身心障礙大樓的改善工程已完成規劃設計，2月底就會發包動工，預計9月底完工，改善的部分包括1樓是輔具資源中心的展示中心，會有專業的治療師提供評估與診斷，身障者可在1樓適用各種輔具，了解不同輔具的功能，可以借用，也可以評估使用的狀況，讓身障者獲得好的治療評估建議。

另外2樓也會設置輔具中心儲藏室、體適能教室、多功能教室和復康巴士辦公室，提供身障者多元的復建和評估環境，發揮身障大樓原本的功能性。

魏幸雯說，此外，社會處已向衛福部爭取前瞻基礎建設，有關城鎮風貌項目中整備長照資源394萬元的經費、新竹市政府自籌1600萬元，要做為身障大樓3樓空間的重新規劃與整理，總計市府及爭取前瞻經費，將投入3400萬元經費進行身障大樓的改善工程，期許身心障礙大樓提供身障者更貼心溫馨的服務，讓身障者獲得更妥善及人性化的服務。