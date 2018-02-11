帆布屋頂撐10年 南市勞工局助翻新過好年

罹癌陳姓男子與病妻、失智母、兄長同住，生活困頓，帆布屋頂撐10年，南市勞工局與工會助修繕，新居完工今入厝，代理台南市長李孟諺感謝工會志工協助，希望大家能安心過好年。（記者王涵平攝）

2018-02-11 13:12

〔記者王涵平／台南報導〕罹癌陳姓男子與病妻、失智母、兄長同住，生活困頓，帆布屋頂撐10年，南市勞工局與工會助修繕，新居完工今入厝，代理台南市長李孟諺送上刺繡涼被祝福，希望大家能安心過好年。

住在官田區烏山頭水庫附近的陳男，罹患口腔癌需要接受化療，又遭逢工作廠房結束營業，頓失經濟來源，自己需要進出醫院、身體虛弱，太太也需要長期照顧，家中房屋牆壁歪斜、露出下方支撐，屋頂以大型帆布覆蓋支撐10餘年，因是社會邊緣戶，無法享有社會福利。

官田區公所獲悉通報勞工局，勞工局主動攬下修繕經費，先由官田公所協助拆除，南市金屬建築結構職業工會、南市泥水業職業工會、南市鋁製品製造裝配職業工會及南市木工業職業工會陸續進場施作，今由南市電氣業職業工會及南市油漆工程職業工會完成最後工作。

李孟諺特地前往房屋修繕現場，替志工加油打氣，同時也為個案新居落成準備5套由弱勢婦女手工刺繡的涼被組，官田國中醒獅團也將表演費用捐贈給個案家。