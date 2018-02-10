花蓮震災罹難者 12日舉行公祭

2018-02-10 21:51

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣6日深夜歷經規模6.0地震、花蓮市震度達7級，造成統帥飯店、白金雙星、吾居吾宿、雲門翠堤等四棟大樓傾斜坍塌，目前已發現１５人死亡。花蓮縣政府將訂於12日中午12點舉行震災聯合追思公祭，希望撫慰生者，並讓罹難者安息，敬邀各界及鄉親到場弔唁。

｢化哀傷為力量，擁愛重生。｣縣府民政處長蕭明甲說，公祭靈堂布置選用近四千朵大白菊，以「翅膀｣為意象，象徵追思緬懷與祝福意涵；縣府全力撫慰、陪伴罹難者家屬辦理殮葬事宜，並提供必要協助，殯儀館設有服務諮詢處，協助罹難者家屬辦理各項殮葬相關事宜。

而慈濟功德會、花蓮縣佛教會、國際佛光會、般若自在門協會、法鼓山花蓮辦事處、正德社會福利慈善基金會、花蓮城隍廟、基督教花蓮博愛浸信會等單位自10日起陸續在殯儀館為往生者誦經助念及祝禱，罹難者聯合追思公祭訂於12日中午12時辦理，另於13日下午1時辦理頭七超薦法會。

縣府民政處指出，同時感謝花蓮縣葬儀商業同業公會、中華民國葬儀商業同業公會聯合會等民間社團給予支持奧援，提供專業服務及松成葬儀社協助公祭式場布置事宜。現場另有許多熱心志工提供現場家屬三餐、心靈諮商等，透過實際陪伴，助家屬早日走出傷痛。