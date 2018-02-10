花蓮自來水管破百處 網友架圖資系統助抓漏

花蓮地震造成市區百處以上自來水管破管、漏水，台灣自來水股份有限公司第九區管理處派人24小時輪班搶修。（記者王錦義攝）

2018-02-10 15:15

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮地震把市區內自來水管震到上百處破管漏水，導致災後到第5天仍有近8000多戶沒水可用，不過自來水公司為找出地底下破管點，除從西部調人支援，立委蕭美琴也透過網友架設自來水況回報系統，將收集的資料轉化成GIS圖資，可協助自來水公司專業人員判斷何處可能漏水，加快處理速度。

負責系統架設的是壽豐印象團隊盧紀燁及陳哲銘先生，盧紀燁說，由於自來水管埋在地下，抓漏不易，耗費時間，因此立委蕭美琴找上他們，希望透過他們的資訊專業協助，因此他們昨用很簡略的方式架設「0206花蓮大震【自來水】況回報系統」。

盧紀燁說，後端收到表單後初步整理，分類出無水可用、有水可用（與震前沒有變化）、有水可用（自來水明顯變小）、有水可用（自來水明顯變大）、有水可用（自來水公司來修復過了）等，然後整合GIS、GoogleEarth標誌出相關位置，透過大量數據，搭配自來水的專業圖資，由自來水公司的專業人員，從圖面上就研判、預測哪裡可能漏水，加快處理速度。

蕭美琴說，花蓮很多地方都還停水中，民眾真的很痛苦，她從震後一直在追蹤修復進度，修好一個大的管線又發現其他損壞更多，目前花蓮市已發現水管損毀等待修復的就100多處，且都在地下，還沒找到的損毀點還更多，自來水公司在原來花蓮的4組人馬又從外縣市調度21組維修人員進駐，連夜24小時輪班在修補中。

台灣自來水股份有限公司第九區管理處指出，因地震造成供水管線多處脫接破損致花蓮市區及美崙、新城地區停水用戶高達4萬戶，經緊急搶修附掛尚志橋下兩條600mm送水幹管三處漏水處及部份管線，考量管線安全，初期微量供水再漸次調增，目前停水戶數已降為8500戶，持續復水中。

惟因地震導致的管線破損於供水後陸續浮現，且餘震不斷，增加修漏的難度，如送往新城北埔500mm幹管漏水於送水後發現嚴重漏水，其他末段小管線漏水更多，台水九區處目前已設置30處臨時取水站，會隨用水需求增加或更改，調用全公司水車15台巡迴供送缺水區域，若有用水需求或看到住家附近道路有漏水冒出，可電洽1910客服電話。

自來水公司為了趕快恢復供水，日夜都派人搶修，但自來水管線在地下因地震導致水管破裂或漏水，有時漏水情況不明顯，很難發現，因此除了透過電腦監測，還得靠測漏人員抓漏，這幾天在花蓮街頭，都可以看到測漏人員不斷在街頭，透過聲波測漏器，辨別水流聲音的尖銳度及管線流向，判斷是否漏水或水管破裂。