消滅雲林C肝 肝病基金會雲林分會揭牌​

肝病防治學術‧全民健康基金會雲林分會揭牌，目標協助雲林消滅Ｃ肝。（記者詹士弘攝）

2018-02-10 13:17

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林縣癌症死亡原因，肝癌排行第一，為讓雲林鄉親遠離「肝」苦，肝病防治學術基金會、全民健康基金會今天在台大雲林分院斗六院區成立雲林分會，目標在5到10年內消滅雲林縣的C型肝炎，由台大雲林分院醫師陳健弘擔任執行長，今年3月起將由分會安排肝膽胃腸專科下鄉為民眾治療C型肝炎，首站前進雲林元長鄉及大埤鄉。

肝病基金會執行長楊培銘指出，根據衛福部統計，30年來肝癌一直是男性國人第一大癌症死因，女性癌症十大死因前3名，肝基會從88年到105年分別在雲林各地進行免費肝病篩檢活動，共篩檢4萬5521人，發現B型肝炎帶原者有6677人，帶原率約為14.67%；C型肝炎患者3346人，帶原率約為7.35%，其中C肝全國平均值約4%，雲林民眾C肝帶原率遠高於全國平均值。

楊培銘說明，台灣偏遠地區都是肝病的死角，除醫療資源不足、就醫不便外，由於經濟環境問題，多數民眾無法承擔疾病治療期間因無經濟來源而拒絕檢查，加上保肝習性偏差，習慣接收地下電台無醫學根據的保肝藥品資訊服用，打針找密醫若沒有用拋棄式的針頭或針劑，平常共用刮鬍刀、牙刷等，很容易造成感染，再經過2、30年的演變後，就有可能逐漸併發肝硬化及肝癌。

陳健弘表示，根據肝基會的篩檢資料，顯示C型肝炎全國最高盛行地區為雲嘉地區，雲林C肝治療的障礙，在於病患不知自己感染C肝，感染後因不會感到不適，所以不想治療，有些則是住在偏鄉，因交通不便到不了醫院，再來就是醫療人力不足，病患不按時服藥，所以最好的方法，就是醫師主動出擊，外展門診，在衛生所開台大門診，定點巡迴肝炎專科治療門診。

台大雲林醫院院長黃瑞仁表示，台大會到雲林設醫院，結緣就是從肝癌開始，而交通不便，是病患就醫最大的障礙，陳健弘主任經一年半的思考，認為醫師應該走出象牙塔，要到病人的家裡，與公衛結合，把病人找出來治療，但要醫師走出象牙塔，是很困難的一步，但陳主任主動提出這個想法，他非常感動。

雲林縣長李進勇強調，雲林分會雖只是一個分會，卻是守護雲林鄉親心肝的開基據點，提供雲林鄉親肝病防治及醫療照顧、民眾肝病諮詢篩檢、後續醫療轉介及追蹤、醫療講座等服務，讓雲林鄉親遠離「肝」苦。

雲林縣衛生局長吳昭軍表示，肝基會十幾年對雲林肝炎篩檢協助貢獻良多，但篩來出陽性病患不代表問題解決，必須針對個案進行適當治療，但雲林的交通是個問題，感謝台大雲林醫院願意下鄉，把醫療團隊帶到衛生所，因人力與物力問題，將從3月起先至C肝篩出比率最高的大埤（15.3%）與元長鄉（14.1%）試辦外展門診，再擴展至全縣各鄉鎮，希望在5到10年時間讓雲林的C肝完全根除。

吳昭軍說，目前B肝與C肝都可治療，B肝有復發的可能，C肝則可以近百分之百治癒，由於C肝更容易造成肝癌，所以成為首要治療目標，未來醫療團隊下鄉後，會針對已篩出的陽性個案進行治療，並加強宣導，只要20歲以上民眾，都可以前往篩檢治療，如發現感染C肝，療程3個月就可痊癒，醫療費健保給付。

肝病防治學術‧全民健康基金會雲林分會揭牌，目標協助雲林消滅Ｃ肝。（記者詹士弘攝）

肝病防治學術‧全民健康基金會雲林分會揭牌，目標協助雲林消滅Ｃ肝。（記者詹士弘攝）