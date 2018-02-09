水公司攜手圓山飯店 澄清湖打造天空木棧道

水公司與圓山飯店合作，將興建一座天空步道，橫跨澄清湖園區，圖為「澄清八景」中的「曲橋釣月」美景。（記者陳文嬋攝）

2018-02-09 23:44

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市澄清湖風景區每年吸引百萬人潮，水公司七區處與圓山飯店合作，將興建1座天空步道，全長近200公 尺、高10公尺，橫跨飯店、澄清湖園區，工程預計今年5月完工，未來搭配夜間點燈，成為新地景藝術，預估可增加1至2成觀光人潮。

澄清湖是高雄第一大湖，也是高市重要的水源地，園區林木花卉不斷培植，加上水土保持良好，湖光美景更顯秀麗，兼具供水與休閒遊憩，是高市重要觀光景點，每年吸引百萬觀光人潮。

園區占地375公頃，規劃環湖公路長約7公里，沿途「澄清八景」聞名國際，包括曲橋釣月、柳岸觀蓮、湖山佳氣、三亭攬勝等景點，曾被譽為「台灣第一風景區」。

水公司與高雄圓山飯店合作，由圓山飯店斥資1000多萬元，興建1座天空步道，規劃為木棧道觀景橋，打造高空景觀步道，全長近200公尺、高10公尺，以鋼構為主體，呈現彎曲造型，從飯店後方庭院，延伸至澄清湖園區，但入園時間需配合園區門禁管制，維持清晨6時至晚間6時。

值得一提的是，天空步道前100公尺採鏤空架高設計，未來民眾漫步其中，欣賞澄清湖、樹海美景，後100公尺將穿梭樹林，直通澄清湖九曲橋，「曲橋釣月」美景近在眼前，未來搭配夜間點燈，可望成為新地景，目前工程剛動工，預計今年5月底完工。

水公司七區處長王明孝表示，今年拚觀光策略，採異業結盟模式，與多家飯店合作，以園區獨一無二美景，提供門票優惠，圓山飯店緊鄰園區，透過雙方攜手合作，可望達到加乘效果，預估增加1至2成觀光人潮。

高雄圓山飯店協理陳彥睿指出，飯店年平均住房率達6成，看好澄清湖無敵美景，一旁又有鳥松濕地，還能聽到蟲鳴鳥叫，今年飯店斥資3千多萬元，改造為歐洲莊園渡假飯店，另規劃無邊際游泳池，一次欣賞澄清湖、天空步道2種美景，成為全國唯一住宿兼具休閒、生態的飯店。