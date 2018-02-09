桃園市入選全球7大智慧城市 市民卡最受青睞

2018-02-09 15:00

［記者謝武雄／桃園報導］「智慧城市論壇」 （ICF）美東時間8日下午6時，在紐約市立大學亨特學院公布「2018全球七大智慧城市」（The TOP 7 of 2018）名單，桃園市再次獲選全球7大智慧城市殊榮，除桃園外，台灣還有台南市、嘉義市入選，另外4個城市分別是芬蘭埃斯波、加拿大哈密爾頓、澳洲伊普斯維奇、加拿大溫尼伯。

市府資訊中心主任閻俊如表示，這是桃園繼2013、2017年後第3度獲選為「全球7大智慧城市」，這對市府團隊及在地努力耕耘的產、官、學界而言，都是莫大的鼓勵，評比6大指標分別為寬頻、知識勞動力、數位平等、創新、永續性及行銷倡導等，在行銷倡導指標中以市民卡最獲評審青睞，桃園市發行市民卡超過100萬張，推出3000多張行動市民卡以及7000張信用聯名卡，提供8項交通票證項目及5項公共服務項目等，結合超過800家特約商店之經濟發展，以及智慧機器人24小時市民諮詢服務建置。

閻俊如說，ICF組織已有30多年歷史，每年都會由全球參賽城市中選出年度最佳國際智慧城市，其中寬頻指標中，桃園市與電信業者合作超過1萬6000多個WiFi熱點、LoRa熱點建置、以及有線高速寬頻發展等，寬頻網路服務遍佈全市。

此外，創新指標中，市府規劃打造「虎頭山物聯網（IoT）創新基地」、中原創業村、幼獅國際青年創業村3大青創基地，協助青年創業；永續指標則以「智慧節能減碳生活化推廣」為主題呈現桃園市積極發展再生能源，為達成節能減碳的目標，預計未來更將結合（IoT）感測網路建置1800多盞智慧型路燈。

閻俊如說，桃園市獲選為「Top 7」，將積極爭取「2018年全球最佳智慧城市」最高榮耀。