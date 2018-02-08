防震動起來！中壢警分局斥資4500萬進行防震大整修

2018-02-08 21:41

〔記者李容萍／桃園報導〕大地震來時，連人民保母也怕怕！桃園市中壢警分局去年10月初展開廳舍建物結構的梁柱桿件耐震度不足的防震補強工程，由內政部警政署補助4500萬元分兩階段整修，目前第一階段工程已接近尾聲，將在農曆年前完工，整個分局外觀加裝多支大的鋼鈄撐，拉皮美化後呈現桃紅色系，令人耳目一新。

早在民國66年11月19日，當時遭開除國民黨籍的省議員許信良違紀參選桃園縣長，引發疑似作票事件而導致火燒警局的「中壢事件」已屆滿40週年，這次中壢警分局的耐震補強工程，正是僅次於中壢事件分局廳舍遭焚，於民國70年重建後啟用以來的最大整修工程，繼第一階段工程完工後，第二階段防震補強工程將在年後再展開，期為民眾打造更友善的洽公環境。

不過，中壢警分局廳舍原本狹窄、不敷使用，此次光整修未擴建，曾引起外界議論是否浪費公帑。對此，市警局後勤科表示，921大地震之後，內政部營建署曾陸續指派結構、土木檢測全台警察機關廳舍的耐震度，其中，市轄有18處警察機關列案管制需進行防震補強，這項工程不做不行，畢竟大地震什麼時候會來，沒人能事先知道。