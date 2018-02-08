醫病》會好袂斷根！ 乾癬與不洗澡無關

乾癬難根治，但嚴重者有心肌梗塞的高風險，皮膚科主治醫師鄭百珊提醒病人不要輕忽。（記者吳俊鋒攝）

2018-02-08 16:09

〔記者吳俊鋒／台南報導〕全身出現大片紅斑的乾癬，天氣一冷就好發，尤其寒流接連來襲，癥狀更為惡化，奇美醫學中心就診者增加2成以上，皮膚科主治醫師鄭百珊說，這種病症「會好袂斷根（難治癒）」，年輕族群罹患的多，與是否洗澡無關，若比較嚴重的，心肌梗塞風險恐高出正常人的3倍，不能輕忽背後隱藏的危機。

鄭百珊表示，乾癬是種皮膚常見的慢性反覆發作病症，確切成因目前不明，但與免疫調節異常有關，台灣罹患人口估計約有10萬名，大都在20至30歲之間，男多於女。

鄭百珊提到，乾癬會導致發炎反應，並加速皮膚細胞生長，形成脫屑的斑塊，每個人的遺傳背景、免疫與環境等因素不同，影響其輕重程度。

乾癬的誘發與惡化等因子，包含感染、壓力、外傷、藥物、荷爾蒙，以及菸、酒、肥胖，還有太操勞等問題。

鄭百珊指出，3成的乾癬會發癢，由於患部遍及全身，民眾常誤以為是不洗澡，個人衛生習慣太差所致；這種病症就醫可以改善，但很難根治，必須定期追蹤。

鄭百珊強調，對許多人而言，乾癬可能會是終身疾病，根據研究顯示，患者肥胖、高血壓、糖尿病、心臟衰竭等機率，是正常人的2倍。

而乾癬症狀較為嚴重者，心肌梗塞的風險甚至高出正常人3倍，鄭百珊呼籲患者不要輕忽，目前有外用與口服等藥物可改善，再搭配燈光治療，效果會更好。