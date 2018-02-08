悠遊卡送愛花蓮 明搭北捷嗶卡捐1元

明日（五）民眾每持悠遊卡搭乘台北捷運扣款1次，悠遊卡公司就會捐出1元，盼民眾集氣送愛花蓮。（記者黃建豪攝）

2018-02-08 16:00

〔記者黃建豪／台北報導〕花蓮強震造成重大傷亡與財物損失，為此，悠遊卡公司今天宣布舉辦「嗶悠遊卡搭捷運送愛到花蓮」活動，民眾在明天（9日）只要是持悠遊卡搭乘台北捷運，每有一筆刷卡扣款紀錄，悠遊卡公司就會捐出1元，將款項捐給花蓮縣政府0206震災專戶，而以去年同期（2017年2月9日）台北捷運日運量達218萬141人次來看，悠遊卡公司捐款額將達200萬元以上。

悠遊卡公司表示，2月6日的花蓮強震撼動全台，更對當地造成重大災情，救援工作刻不容緩，災民的安置與家園重建問題尾隨而至，都需要龐大經費支援，為了讓花蓮鄉親感受到各方的關懷，舉辦「嗶悠遊卡搭捷運送愛到花蓮」活動，只要在明日（五）當天，持悠遊卡搭乘台北捷運，每筆刷卡扣款（不限車資金額），悠遊卡公司即捐出1元。

悠遊卡公司也指出，春節前夕民眾趕著送禮、採辦年貨，或趕赴吃尾牙相當忙碌，加上北部近期低溫降雨，特別容易塞車，民眾可多多搭乘捷運，一方面節省時間節能環保，另一方面也能響應做公益，適時表達對花蓮震災的關懷心意。