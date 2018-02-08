龍潭大池西岸環池步道因施工封閉 運動民眾抱怨

龍潭觀光大池西岸環池步道的出入口因施工封閉。（記者周敏鴻攝）

2018-02-08 15:41

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市龍潭區龍潭觀光大池目前正進行「水岸景觀改造工程」，大池的西岸環池步道因此封閉，讓喜歡到大池周邊運動的民眾抱怨連連：「運動路線被阻斷！」市府觀光行銷局人員回應，會開設一條便道行經西岸環池步道，方便民眾運動。

民眾說，過去他們可以東岸神龍路為起點開始散步或跑步，經過北岸龍元路，再進入大池的西岸環池步道後經滿月橋返回東岸神龍路，距離近2公里，是極佳的運動路線。

但龍潭觀光大池西側的雨賢館目前正在施工，鄰近中豐路的大池西岸環池步道出入口因此封閉，民眾說，西岸環池步道不開放通行，他們就必須原路折返，大大減少了運動的樂趣。

民眾或可以選擇沿著龍元路接上中豐路，到中豐路上林段339巷左轉，接回新龍路再返回神龍路，但他們抱怨，這條路線的路程幾乎是可以行經西岸環池步道的2倍、近4公里，對於年長的運動民眾而言，體力負擔實在過重。

觀光行銷局人員說，將於12日前以圍籬來圍設出民眾可以行經西岸環池步道的通道，方便民眾運動，但只開放到農曆元宵節，之後會再度封閉，以免端午節龍舟賽事因工程延誤而受到影響，請民眾多加體諒。