明寒流減弱仍濕冷 除夕、初一將是好天氣

2018-02-07 22:02

〔即時新聞／綜合報導〕明（8）日寒流持續減弱，各地清晨溫度仍偏低，白天北台灣高溫與今（7）日類似，其他地區則略為回升。各地天亮前都容易下雨，天亮後東北部仍有局部較大雨勢機率，北台灣也要等到入夜後，降雨的情形才會減少。預計從12日開始，寒流逐漸減弱、陽光露臉，除夕（15日）將是好天氣，預計持續到初一（16日）。

中央氣象局預報，溫度方面，明日各地清晨溫度仍偏低，東北部、西半部低溫只有10至12度，花東約13、14度；台中以北、宜蘭、南投、金門及馬祖地區今晚至明晨有機會出現10度左右低溫，須特別注意。

到了明日白天，寒流減弱，北台灣高溫與今日類似，約13、14度，其他地區高溫則略為回升，中部、花蓮高溫約14至16度，南部、台東約17至20度。

天氣風險公司表示，目前看來，各地週五（9日）降雨趨緩、溫度回升，但週六（10日）又要迎接新的鋒面，緊接週日（11日）會有一波寒流南下，將再出現10度以下低溫。但該波寒流來的快、去的也快，下週一（12日）又會再度回溫，陽光露臉，預計好天氣將持續到下週五（16日）。

降雨方面，氣象局預報，明日仍受南方雲系影響，各地天亮前都容易下雨，白天後中南部、花東轉為局部性降雨，北台灣的降雨要等到入夜後才會減少，東北部地區則有局部較大雨勢發生的機率。

空品方面，明日高屏、馬祖為「橘色提醒」，北部、中部、雲嘉南、金門及澎湖為「普通」等級；中部、雲嘉南地區某些時段則有可能因風速較弱，導致污染較易累積，出現「橘色提醒」。

氣象局提醒，花蓮地區今晚到明晨氣溫仍只有13、14度，且容易下雨，明日白天後仍會出現局部短暫雨，請不要因為恐懼地震而居住戶外，提醒待在室內的朋友們應注意地震防護知識，請隨時保持冷靜、注意安全；由於連日降雨土壤含水量較高，加上台灣東部地區近期地震頻繁，路基、邊坡土石易鬆動，有坍方、落石的風險，提醒欲行經蘇花公路、中橫公路等路段的用路人應特別留意路況資訊。

此外，強烈東北風影響，今晚起台灣各沿海空曠地區（含綠島、蘭嶼）、澎湖、金門、馬祖及鄰近海域將有8至10級強陣風，沿海並有較大風浪，海上作業或海邊活動請特別注意安全。