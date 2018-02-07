3大學生用100塊木棧板 打造台西村新景點

亞洲大學學生頂著寒流，在農田打造出大型裝置藝術景點。（記者陳冠備攝）

2018-02-07 21:33

〔記者陳冠備／彰化報導〕3位來自亞洲大學的學生，利用寒假時間來到彰化最偏遠的台西村，預計要用100塊木棧板裝置成象徵「把握光陰」、「鄉伴」、「樹年成長」、「刷新記錄」與「好旺」5件裝置藝術品，由於佈置期間正逢8度寒流來襲，學生們穿上3件外套還是大喊「好冷」，不過他們仍決定挑戰極限，希望能讓大家看見台西村，幫村民完成祈福的願望。

位在濁水溪出海口的台西村曾經以產西瓜、補鰻苗聞名，可是六輕進駐後生活環境改變，產業也面臨困境，不少人大嘆無望而外移，目前全村只剩400多位人口，汗匠文創總監陳嬿媚多次揪團前進台西村辦公益、植樹等活動，這個寒假再號召大學生發揮藝術所長，妝點台西村。

學生黃彌祐表示，曾從「南風」一書得知台西村面臨人口急遽老化問題，真正造訪時還被荒蕪景象嚇到，認為台西村缺少吸睛景點，因此決定用木棧板堆疊成大型桌椅裝置藝術「鄉伴」，象徵這裡的長者需要人相伴，另外也配合當地廟宇顯榮宮、苦楝樹林等，打造祈福許願與生生不息的裝置象徵。

商品設計系二年級的鄭博嶸、黃勝傑表示，第一次參與戶外裝置藝術卻遇到寒流來襲，穿3件外套都抵擋不住冷風強灌，搬起厚重的木棧板也差點被吹走，體力充滿挑戰，可是聽到村民的加油聲，精神馬上就來了，台西村民的親切與純樸，讓我們想到小時候的阿嬤家，值得保存也值得被看見。

陳嬿媚說，台西村有許多與天爭地的故事，卻少有可以傳達意念的裝置，這次號召學生響應，是「看見台西村」的首波活動，4月9日將舉辦千人種樹活動，希望號召更多人認識台西村。