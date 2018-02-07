為台灣打氣 副總統陳建仁：花蓮加油！

2018-02-07 16:06

〔記者呂伊萱／台北報導〕國內連續兩天發生空勤黑鷹失聯與花蓮強震事件，副總統陳建仁今天出席國家地理頻道舉辦的「綻放真台灣6：終極英雄」紀錄片首播記者會時說，盼全國民眾一起為黑鷹與花蓮祈福，也為救難人員加油打氣，「花蓮加油！台灣加油！」

因該系列紀錄片是呈現台灣空勤與消防人員的故事，內政部長葉俊榮致詞時一度哽咽說，這些英雄正用生命在寫故事，希望全國國人一起為他們祈禱。

空勤總隊1架黑鷹直升機於5日晚上失聯，機上6人生死未卜；花蓮昨天深夜又發生強烈有感地震，迄已造成6死225傷。

國家地理頻道今天與外交部共同舉辦「綻放真台灣6：終極英雄」紀錄片首播記者會，副總統陳建仁、外交部長李大維、內政部長葉俊榮、紀錄片主角及製作團隊與多名駐台使節均出席。該系列紀錄片分為5個主題，包括消防員、工作犬、植物保種博士、棒球選手與空勤總隊。

葉俊榮連續兩天指揮救災，今下午連衣服都沒有換就撥空出席記者會，葉俊榮說，今天出席是表示對消防和空勤人員的支持，要表達「我們所有人都是消防空勤弟兄的靠山」，葉強調他們不僅是英雄，更是用生命在寫故事；葉說「我心情其實相當複雜」，許多弟兄參與拍攝，要讓大家了解他們工作環境，同時也要執行救災任務，例如空勤在地震後馬上升空，偵蒐災情全貌。

葉俊榮說，兩案都還在努力搜尋，絕不放棄任何機會，希望全國國人一起為他們祈禱。葉俊榮在活動結束後直接趕回中央災防應變中心，明天將前往花蓮現場。

陳建仁於致詞時呼籲全國民眾為黑鷹與花蓮祈福，並為救難人員加油打氣，「花蓮加油！台灣加油」外交部長李大維也在致詞時表達對兩件不幸事件的關心說，目前有更多台灣英雄投入搜救團隊，都讓大家非常掛心，盼國人一同守望黑鷹機組人員乘客以及花蓮受災民眾。

「綻放真台灣」系列紀錄片今年邁入第15年，每部耗時一年半拍攝，為本地團隊與美國國家地理頻道團隊合作製作，15年來共有23部紀錄片在全球171個國家以45個語言播出，成功將台灣紀錄片製作水準與世界接軌，也讓世界看見台灣。此次首播的第六季「綻放真台灣6：終極英雄」系列紀錄片，邀請藝人吳慷仁、曾國城、莊凱勛、蕭敬騰與黃健瑋錄製口白，，將於2月12日起連續五週，在國家地理頻道播放，呈現正港的台灣精神。