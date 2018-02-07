赴花蓮救援交通壅塞 救難路迢迢

2018-02-07 14:46

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕花蓮發生強度7級的強震，嘉義縣救難協會今天上午接獲花蓮縣救難協會求援電話，理事長徐紹唐立即號召四位隊員，1車5人今上午9點40分由嘉義出發趕赴花蓮，但沿途大塞車，下午兩點才到台東太麻里。

嘉義縣消防局中午11點左右接到花蓮消防局來電，指支援搜救人力已足，支援任務取消，因而嘉義縣特搜人員半途折返。

徐紹唐電詢花蓮友會後，對方表達基於救援人力調度仍需支援，救難協會因而繼續由台東北上，只是塞車嚴重，不知何時才能抵達花蓮震災區。