協助花蓮震災 蘆洲湧蓮寺慨捐1000萬元（不斷更新）

統帥飯店員工梁書瑋受困15小時後，在救難人員攙扶下步出建築物。各界紛為花蓮強震災民祈福，湧入大量捐款和物資。（記者羅沛德攝）

2018-02-11 12:54

首次上稿：2/7 09:14

更新時間：2/11 12:54

〔本報記者／綜合報導〕6日深夜花蓮地區發生強度達規模6.0的強震，導致房屋倒塌並持續還有居民受困，為協助花蓮地震災民生活與災後恢復，各界紛湧入捐助，為花蓮地震的災後投注愛心與資源。為救助受害嚴重的災民，財團法人林榮三文化公益基金會捐助3000萬元、聯邦銀行捐助500萬元，協助災民共度難關，並共同為台灣祈福。

下列為企業捐款相關整理

依捐款金額多寡依序分別是：

鴻海集團宣布，董事長郭台銘以個人名義捐助6000萬，鴻海集團也同樣捐助6000萬，合計1.2億。

台塑企業宣布，捐款5000萬元，作為災區救災重建之用。

婦聯會也宣布，已獲黨產會允諾，將捐出4200萬元予相關政府單位、NGO等，另提供20萬元補助給房屋毀壞、震災死亡者。

財團法人林榮三文化公益基金會捐助3000萬元、聯邦銀行捐助500萬元，救助受害嚴重的災民，協助災民共度難關，並共同為台灣祈福。

和碩董事長童子賢個人將捐贈3000萬元，並召集和碩聯合科技暨關係企業（和碩聯合科技、景碩科技、華擎科技與鎧勝控股），共同捐贈1500萬元。

國泰金控表示，捐款3000萬元，並在花蓮市中華國小設「國泰志工服務站」，由國泰人壽、國泰產險、國泰世華銀行同仁志工輪番協力，提供壽、產險理賠諮詢，主動發送災民欠缺物資，希望可以幫助花蓮災民度過難關。

遠東集團捐款3000萬，用於救災及協助重建，盼能發揮企業正面力量，善盡企業社會責任，協助花蓮地震重建。

九大公股行庫及關貿網路、台灣菸酒及台灣金聯公司等12家公股事業，合計捐出2100萬元，由財政部次長蘇建榮協調，同時主動協助民眾申報所得稅、營業稅、貨物稅等稅目的稅捐減免，並以從優、從寬、從速、從簡原則辦理。

金管會轄下的證券期貨相關機構，包括證交所、期交所、櫃買中心及集保結算所，今天決定合力捐助新台幣2000萬元，希望對此次花蓮地震災後重建，有所幫助。

富蘭克林證券投顧、富蘭克林華美投信共同宣布，各自捐助1000萬元，合計2000萬元，其中將全數撥交救災專戶，用於受災戶醫療救治及家園重建。

中國信託金控宣布，中國信託銀行、台灣人壽及台灣彩券共同捐款2000萬元，至「衛生福利部賑災專戶」，協助賑災及災民安置事宜。

台泥企業團（含旗下和電、和港及劍潭古寺）8日決定捐出2000萬元予花蓮縣政府專款專用，同時致贈4棟倒塌毀損大樓受災戶，每戶10萬元整慰問金，使其感受社會溫暖，安心過年，款項若有不足，亦將補足。

富邦金控攜手同一集團的台灣大，聯手捐款1500萬元，協助賑災。

台灣和泰‧國瑞汽車集團為協助受災民眾度過艱難時刻，由集團成員及全體經銷商共同捐款新台幣1500萬元，盼能協助災民順利渡過此次難關。

正隆集團捐助1500萬元（包括內正隆公司1000萬、大園汽電共生公司500萬），予花蓮縣社會救助金專戶（賑災指定捐款）。

億光（2393）宣布，捐1200萬元給花蓮震災使用。

廣達電腦表示，已捐款新台幣1200萬元，至花蓮縣政府賑災專戶，協助災區重建事宜。

永豐金控表示「略盡棉薄之力」，捐款1000萬給花蓮，協助賑災。

永豐餘投控旗下中華紙漿宣布，捐款1000萬元，協助當地救災及作為災民急難救助使用。華紙是花蓮最早成立的企業，其花蓮廠也受到傷害，目前已復工。

台新金控也宣布，將捐出1000萬以實際行動協助災區，並提供災區貸款展延。

玉山金控表示，以玉山金控及玉山銀行名義，共同捐出1000萬元。其中，由經營團隊及全體經理人，捐出1日所得及愛心善款，這部分共募集300萬元。

信義房屋表示，即刻捐出1000萬元專款，給予花蓮縣政府專用，以支持救難團隊順利工作，盼解決災區燃眉之急，希望當地民眾平安。

緯創資通宣布，公司將捐款新台幣1000萬元，其中500萬元捐予花蓮社會局0206震災專戶，另外的500萬元將透過慈濟專戶，作為花蓮震災專款專用。

台灣Panasonic集團也宣布，捐款1000萬元賑災，希望可以協助災民攜手度過難關

花蓮卿蓬飯店也捐出1000萬元，全力協助救災。

聯發科技教育基金會也將投入1000萬緊急救助專款，提供花蓮受災的孩子及在學學生未來兩年的學費及學習雜支等費用，希望儘可能地降低震災對於孩子們在生活及學習上的影響。

華航集團宣布，將捐款1000萬元協助救災及後續重建需要，並為當地居民及投入救災的各界警消朋友加油打氣。

日月光集團宣布，將捐款1000萬元投入賑災，協助花蓮急難救災工作與後續家園重建。

仁寶電腦宣布，將捐款1000萬元，協助救災事宜。

新光三越宣布，將捐款1000萬元，投入花蓮震災救災及重建使用，期能陪伴災民一同渡過難關。

中華開發金控及中國人壽，共捐1000萬賑災，期望與災民共度難關，早日恢復家園。

上海商銀宣布，捐款1000萬元協助花蓮救災，並為花蓮地區民眾祈福，盼能早日重建家園走出傷痛。

大同聯合集團內各公司發起捐款，共募得新台幣1000萬元，將交由花蓮縣社會救助金專戶專款專用，協助因地震受災之民眾重建家園。

中華電信宣布，捐款1000萬元，協助災民度過難關。

統一企業宣布，捐款1000萬元予花蓮縣政府用於緊急救援。

Facebook宣布，捐出1000萬元至衛生福利部賑災專戶，幫助台灣政府及特別受花蓮地震影響的居民在災後重振生活。

全聯旗下全聯慶祥基金會將捐出1000萬元，給花蓮縣政府社會救助金專戶，作為花蓮震災專用款，呼籲災損民眾，可至全聯門市提出申請急難救助服務，後續由在地專業社工進行簡要評估，並依區公所之「地震災害證明書」提供自有戶每戶2萬元、承租戶每戶1萬元之急難救助金。

嘉義市嘉邑行善團，捐助1000萬元予花蓮縣政府協助災民共度難關。

蘆洲信仰中心湧蓮寺，捐1000萬元助花蓮。

萬海航運宣布，捐款600萬元予花蓮縣社會救助金專戶，協助救災所需。

聯邦銀行宣布，將捐款500萬元投入賑災，善盡企業社會責任，協助花蓮急難救災與後續家園重建。

宏碁捐款新台幣500萬元，為社會企業責任盡一份力量，也同時為花蓮地區民眾祈福。

上銀科技宣布，捐款500萬元，協助賑災。

裕隆集團執行長嚴凱泰第一時間表達關切，由旗下企業裕隆汽車、裕隆日產、中華汽車、台元紡織共同捐款500萬元，為受災民眾早日重建家園盡一份心力。

東元集團宣布，東元電機聯合摩斯漢堡等關係企業捐款500萬元，並發動員工捐出1日所得，用以提供相關單位緊急急難救助，協助花蓮災後恢復。

國巨公司捐款500萬，協助花蓮地震災區救援及災民重建家園。

東和鋼鐵（2006）宣布，捐款500萬元，協助救災及作為災民急難救助使用。

寶成國際集團宣布，將捐款500萬元協助賑災救援工作，讓受災民眾盡速安頓及早日重建家園。

奇美集團宣布，捐款500萬元，協助政府災後復原工作。另外，CHIMEI奇美家電自即日起至4月30日止，提供花蓮受災區CHIMEI全系列家電註冊產品免費檢測。

大立光宣布，將捐500萬元作為花蓮地震救災之用，希望花蓮居民能早日重建家園。

財金公司宣布，捐款款500萬元，協助花蓮地震救災及後續重建。

台灣高鐵公司宣布，捐款500萬元，作為緊急救災及幫助災民重建家園之用。

義美食品宣布，將捐500萬給衛福部花蓮震災專戶。

寶成國際集團今天宣布，將捐款500萬元，協助賑災救援工作，讓受災民眾盡速安頓及早日重建家園。

兆豐金控和第一金控皆宣布，將捐出350萬元，協助受災民眾度過艱難時刻，讓受災民眾早日重建家園。

華南金控也捐出350萬元，並指示旗下子公司華南產物保險，以最快速度處理理賠相關事宜，保障受災保戶權益。旗下華南銀行也將從優辦理受災戶貸款事宜，協助災民度過難關。

合庫金控宣布，捐助新台幣350萬元，協助花蓮救災。

全球人壽將捐助350萬，給花蓮縣消防局，添購救災所需的相關儀器與設備，強化救難人員自身安全與救災能力，全力協助救援。

日本大金空調台灣總代理和泰興業表示，和泰大金空調關懷花蓮地震，全體主管及員工共同捐助300萬元，協助災情恢復。

愛爾麗集團發出新聞稿聲明，將捐出300萬元緊急急難救助金，交由花蓮縣政府分配使用，幫助受災戶度過難關，也籲其他企業來響應此次緊急救助。

僑委會表示，全球各地僑團及僑胞以各種方式主動表達捐款捐助。有一名東南亞僑領在第一時間率先捐助10萬美金（約新台幣300萬元），但不願透露身分及姓名。

燦坤集團將企業救災化為實際行動，宣布將捐出300萬予花蓮社會局0206震災專戶。

Sony在台集團各公司攜手捐款300萬元，同時提供災區居民優惠的維修服務，包括Sony電子產品維修和零件費用7折優惠、免費檢測，以及災民Xperia手機維修費用5折。

Canon整合集團在台3家公司，包括台灣佳能、佳能半導體設備、台灣佳能資訊宣布，共同捐款300萬元，盼盡一己之力協助救災。

免稅商店昇恆昌宣布捐贈300萬元，協助災區復原暨交通運補，希望協助災區儘速復原、民眾能恢復正常生活。

摩根大通集團今宣布，該集團將捐贈300萬元，以協助花蓮地震的救援工作。

台灣本田（Honda Taiwan）宣布捐款300萬元，協助相關救災需求。

日本豐田汽車（TOYOTA MOTOR CORPORATION）表達關切，捐贈日幣1,000萬元（約新台幣268萬）予台灣，並期待能拋磚引玉，讓受災民眾早日重建家園。

微風集團宣布，將捐250萬元為花蓮救災，協助受災民眾重建家園。

全國電子宣布，捐助200萬元，協助花蓮地震災民生與災後家園重建，希望略盡微薄之力，協助花蓮鄉親盡速重建家園。

可口可樂公司宣布，捐助200萬元至花蓮縣社會救助金專戶，協助災區救援及災民重建家園，盼將溫暖傳遞給花蓮災民。

味全表示，將捐助200萬元，供地震急難救助使用，希望為當地受災鄉親，略盡棉薄之力，協助災民共度難關、重建家園。

電梯大廠崇友實業表示，捐贈新台幣200萬元，協助受災地區緊急救援，並表達深切關心與慰問。

台北市君綺診所捐出200萬，協助賑災。

聯華食品宣布，捐款200萬元，盼災民早日獲得安置，也向救災人員表達敬意，早日重整家園。

三陽工業與子公司南陽實業共同捐款200萬元，盼大家都能平安與家人團聚過年。

國票金控宣布，將捐助200萬元，在救災活動告一段落後，作為日後災後重建、傷亡撫卹、災民搬遷安置等用途。

新東陽宣布，捐贈花蓮縣社會救助金專戶200萬元，投入花蓮救災行動，送溫暖予災民協助重建家園。

財團法人台灣郵政協會為表達對受災戶慰問之意，今捐款200萬元至花蓮縣政府社會處指定「花蓮縣社會救助金專戶」，以善盡公益法人的社會責任。

三菱重工空調代理商上洋產業捐款200萬元，另宣布在地經銷商將配合提供支援，以行動支持花蓮災民度過難關。

捷安特自行車聞名的巨大集團對於此次地震，捐款200萬元予花蓮縣政府用於緊急救援，期盼能為花蓮災區及災民盡一份心力。

花王（台灣）宣布，捐出200萬元協助賑災。

黑松公司宣布，捐助新台幣200萬元，至花蓮縣社會救助金專戶，協助災民早日重建家園。

聲寶公司關心地震災情，宣布捐款200萬元，協助花蓮災區重建。

天成飯店集團以「花蓮瑞穗春天國際觀光酒店」名義捐款200萬，盼能發揮愛心與力量幫助受災戶。

中磊電子宣布，將捐贈150萬元，用以提供相關單位緊急急難救助，協助花蓮災後重建。

阿官餐飲集團宣布，捐出100萬元協助賑災，將全力協助地震災情重建。

工研食品工廠宣布，捐出100萬元協助賑災。

詩肯集團宣布，捐助100萬元，希冀貢獻一己之力，協助災區民眾溫暖過年。

台鹽生技表示，將捐100萬元賑災，協助災民度過難關。

台中阿官國際餐飲集團，將捐出100萬元協助賑災，其位於雲門翠堤一樓的阿官火鍋也受創嚴重，所幸所有工作人員都一切平安。

大安工研食品工廠公司旗下工研醋也捐出100萬元。

富味鄉食品公司捐贈100萬元，同時贊助芝麻油等物資助義煮廚師團隊前進花蓮，提供餐食給災民與搜救隊員，希望能盡棉薄之力，協助災民度過難關。

震旦集團表示，捐贈100萬元，支持花蓮社福機構及慰勞救災，同時為花蓮地區民眾祈福。

李長榮化學工業宣布，捐助100萬元至紅十字會，供相關單位進行地震之急難救助使用，希望協助災民共度難關。

財團法人泰山文化基金會，撥款100萬元支援花蓮救災與重建工作，祈願台灣平安。

台灣創價學會也宣布，捐款100萬元給花蓮縣政府，協助花蓮地區災後重建。

三德飯店宣布，捐款100萬元，供花蓮縣政府協助賑災專用。

DR.WU達爾膚生醫科技股份有限公司及董事長吳奕叡宣布共捐贈新台幣100萬元，協助此次花蓮地震災區急難救助使用。

台灣櫻花捐出100萬元協助花蓮後續救災與家園重建，並動員花蓮地區所有業務人員，全力協助災民處理台灣櫻花產品因地震而造成的損壞問題，幫助花蓮災民恢復日常生活。

宏泰人壽以「宏泰人壽海洋都心愛心專戶」，捐出100萬元予花蓮縣社會救助金專戶，幫助花蓮災民。

汽車零組件廠英利-KY（2239）捐100萬元助花蓮災民，盼幫助災民共度難關並盡快重建家園。

日本藏壽司宣布將捐贈100萬元，略盡微薄之力，為花蓮賑災祈福。

台灣遊戲IP整合商唯晶數位捐款50萬元，董事長許書綺自小生長於花蓮，第一時間投注災後愛心資源，期盼受災民眾能早日重建家園。

下列為個人捐助相關整理

車城福安宮宣布，捐助600萬元，協助花蓮地震災民生活與災後恢復。

有感花蓮地區震災嚴重，除日月光集團已捐出1000萬元外，由張虔生兄妹個人成立為紀念其母親的「張姚宏影社會福利慈善基金會」，今再捐助500萬元，希望能以個人微小的力量幫助這次地震的受害人能平安、勇敢地度過難關。

日月光董事長張虔生兄妹個人成立為紀念其母親的「張姚宏影社會福利慈善基金會」，今天（8日）捐助500萬元。

桃園慈護宮捐款300萬元，給災民使用。

中小企業總會取消新春團拜，捐出活動經費100萬元，理事長林慧瑛個人也相對捐出100萬元，並邀集理監事及次級團體共盡棉薄之力，目前總計已募得近300萬元。

台灣首廟天壇感念當年台南大地震時，各界的支援，決定捐出200萬到花蓮賑災專戶。

中壢仁海宮為協助救災和災區重建，今天宣布捐出200萬元賑災，，幫助花蓮災民度過難關，為花蓮加油。

參與民進黨下屆高雄市長初選的立委陳其邁，停止選舉活動，宣布捐款1月所得，呼籲全力協助救災。

民進黨發言人何孟樺表示，民進黨中央黨部全體黨工將捐款1日所得，民進黨中央黨部也另捐款100萬元，總統蔡英文也以個人名義捐款100萬元，盼傷者早日度過難關。同時宣布取消台南市長、高雄市長初選電視政見發表會，不會另期舉辦。

新北市長朱立倫代表市府團隊，捐出100萬元賬災，呼籲各界響應。

瀚邦國際慈善基金會董事長曾黃麗明，響應新北市捐款專戶，捐出100萬元。

行政院長賴清德宣布，將捐出1月所得，表示行政院會全力協助花蓮縣政府。據悉，賴揆的月薪為33萬3360元。

文化部關心花蓮災損，鄭麗君個人先捐50萬表示將全力支援花蓮縣政府。

新北市議會決定捐出62名議員的1日所得，總金額近30萬元。

台北市長柯文哲今點頭，將捐出1個月薪水（近18萬元）。

高雄市長陳菊表示，將捐出1月所得，協助花蓮救災，高市新聞局的高雄款粉絲專頁也放上「花蓮，高雄挺你」標題，強調高雄會全力協助救災。

台中市長林佳龍宣布，將捐出1個月所得，協助花蓮的受災民眾安置與後續重建。

彰化縣長魏明谷，將捐出1月所得，希望縣民也能夠踴躍捐款，一起為花蓮加油。

桃園市長鄭文燦，將捐出1個月所得19萬元，副市長、秘書長、副秘書長及市府各局處首長也捐1日所得，共捐出34萬餘元，投入後續賑災及災後重建工作。

前台北縣長周錫瑋，捐出新台幣10萬元，盼盡綿薄之力，希望大家一起捐款及捐贈物資。

彰化市長邱建富，捐出1個月薪資8萬6000元，彰化市公所也同步捐出10萬元，呼籲各界能踴躍捐款或救濟物資，提供更多的人力、物力相助。

雲林縣長李進勇，捐出1個月所得。

苗栗縣長徐耀昌，將捐出1日所得，表示至農曆年前苗栗縣相關節慶活動或記者會暫停或延後辦理，同時呼籲縣府員工自發性捐款及企業踴躍捐輸。

嘉義縣長張花冠表示，將捐出1個月薪資，協助花蓮縣政府賑災、復建

國民黨團全體立委，也捐出1日所得，呼籲全國不分朝野，共同捐輸。

台南市議會不分黨派，共同發起1日所得捐款響應賑災。

黃國昌、徐永明、林昶佐等5位時代力量立委，與時力總部共同捐出100萬元，邀請各界伸出援手，共盡心力協助救災。

國民黨主席吳敦義，捐出1個月副總統卸任禮遇金收入，約20萬元，投入賑災。

參選人嘉義縣議長張明達競選團隊則共同捐出12萬元，希望拋磚引玉，呼籲國人發揮愛心協助花蓮災民。

立委黃偉哲表示，捐出10萬元給花蓮縣政府，全力協助救災活動。

立委管碧玲宣布，暫停競選活動並捐款10萬元，共同為花蓮及黑鷹直升機失聯者，給予最大的祈禱和祝福。

嘉義縣長民進黨黨內初選參選人前農委會副主委翁章梁今天與團隊成員募資共同捐出10萬元，希望對後山花蓮表達一份心意，同時向參與救災的所有人員致意。

高雄醫學大學校長劉景寬及附屬醫院院長鍾飲文率先捐款各5萬元，協助救災及後續重建工作，並張貼公告，鼓勵師生及員工捐出1日所得，呼籲員工慷慨解囊。

立委陳亭妃也宣布，將暫停兩天的初選活動並捐1個月所得，呼籲大家出錢出力，投入救災。

立委林岱樺表示，取消明日未來市政經濟政策規劃的記者會，並捐出1月所得賑災。

立委趙天麟感念過去高雄氣爆時受到的捐助，響應高雄市長陳菊號召，捐出1月所得。趙天麟子弟兵組成的「大高雄天團」市議員參選人也匯集數類物資，送愛至花蓮。

李鴻鈞、陳怡潔、周陳秀霞及高金素梅等親民黨立委，集體捐出一週的立委薪水，協調黨部全體成員，協助救災。

宜蘭縣政府表示，今天取消尾牙並捐出所有年菜。

維他露基金會捐全體員工一日所得，至花蓮縣社會救助金0206震災專戶，希望大家共同為災區民眾祈福，協助災民盡速重建家園。

桃園市議會全體議員決定捐贈1日所得，希望拋磚引玉，助災區度過難關。

下列為藝人捐助相關整理

五月天代表「相信音樂」全體捐出500萬，幫助花蓮地震災區救災，協助家園重建。

日本知名男星阿部寬決定雪中送炭，捐款日幣1000萬（約台幣270萬）協助重建。

「阿妹」張惠妹，捐200萬至捐款專戶，協助救災。

天王周杰倫透過杰威爾音樂宣布，將捐款200萬協助賑災。老婆昆凌也在臉書上呼籲民眾準備好地震包，以防萬一。

林志玲捐出200萬到花蓮縣府賑災專戶，提供專戶專款專用。

歌手蕭敬騰，和香港中國數碼文化共同創立電競俱樂部，以「The Jams俱樂部」名義捐出200萬，協助賑災。

郭采潔也捐出200萬，在臉書上發文「禱告家園，撐住雲門」，替花蓮祈禱。

陳昭榮與父親創立的中華心蓮心公益協會，及臉書直播平台「阿榮嚴選」，將會配合花蓮縣政府，捐贈200萬元以上包含白米等生活物資。

楊丞琳捐出100萬，但她希望大家不要有壓力，因為獻出愛心的方式很多。

蕭薔以「珍世美學慈善基金會」名義，捐出100萬元協助花蓮賑災重建。

S.H.E和林宥嘉所屬的華研唱片，決定藝人連同員工捐出一日所得幫助災民。

藝人「Ella」陳嘉樺人在紐約，也關心台灣花蓮的強震造成的傷害，捐出100萬。

藝人林心如捐出100萬，協助賑災。

網路團購紅人486先生人在日本，一早看到消息決定捐出200萬，在臉書上寫下「台灣加油」。

館長陳之漢宣布，將賑災100萬元，在臉書發文說自己經歷過921大地震全程救災，表示「我懂那種一輩子的傷痛」。

插畫家Duncan也為家鄉捐出100萬元，在臉書上表示「難過不足以形容現在的心情」，也感謝救災人員的勇敢，願同鄉親友平安，並早日從這場災難走出來。

以拍業配影片走紅，近日更發表新書的網紅HowHow陳孜昊，宣布將新書二、三刷的版稅全數捐助此次災情，盼給這次震災帶來些微的幫助。先前該書一刷已完售，版稅也全數捐給家扶基金會。

上班不要看工作室成員湯馬士在8日晚間參與呱吉直播後表示，該次直播時所收到的網友贊助收入，將全數捐至花蓮門諾醫院。

正妹開箱網紅安啾Anjou也宣布捐出10000元，表示想付出一點微薄之力為住在花蓮的觀眾打氣。

網紅聖結石在便利商店開放捐款後立即響應，在臉書上寫下，「捐多少不是重點，希望拋磚引玉互相幫助，我們都會有需要幫助的時候。」

下列為企業捐助相關整理

慈濟表示，隨時都有物資在準備，此次捐出物資內容物有毛毯跟香雞飯，並透過台鐵272次（松山站7：36開、花蓮10：31到）及410次（松山8：05開、花蓮10：16到）自強號各1個車廂，載運毛毯2000件、圍巾2000條送往災區。

家樂福文教基金會、紅十字會、1919食物銀行等救災單位，提供室、內外電暖器、500份含牙刷、牙膏、毛巾的盥洗用品、200個臉盆、漱口杯以及電池、大型手電筒、簡易型瓦斯罐、飲用水、免洗餐具等物資，送至小巨蛋、中華國小等災民安置中心。

台灣菸酒公司緊急調度3000箱食品飲料等物資，包括台酒花雕雞泡麵、紅麴餅乾、台酒好水，持續送往災區救援。

台灣肥料公司捐贈由集團子公司生產的海洋深層水，包括國家品質認證的「海礦1400」480箱，及「深命力」海洋深層水540箱，供救災人員及受災戶飲用水之需。

中油公司表示，除了立即派員進入花蓮協助賑災外，也決定在救災期間，免費提供花蓮縣政府救災所需用油。

特力集團旗下通路特力屋與HOLA特力和樂，捐贈花蓮縣社會處地墊106組，以及禦寒冬被、毯子、兒童睡袋計128份，送往花蓮縣中華國小。特力屋花蓮店也提供各項服務，協助受災民眾修復作業，包括免費提供保暖毯及棉紗工作手套、免費電動工具租借、免費居家修繕諮詢服務。

台糖於送出黑糖薑母茶144盒，台糖餅乾108盒等多項民生物資，同時也有台糖員工在現場協助發放黑糖薑母茶熱飲，另台糖花蓮日式木屋則透過花蓮旅館公會，提供5間以上客房，能讓救災人員加油打氣或受災居民安穩休息。

屈臣氏則由花蓮地區的門市同仁協助發送600份雨衣、毛毯、女性用品與衛生紙等生活用品至受災地區，傳達對花蓮災區的關懷與愛心。

高雄鳳山區市議員參選人林智鴻把競選辦公室當愛心集結點，結合高雄民間力量，由安新人本生命禮儀事業認養捐贈500箱水、肯塔基美語張文晃執行長捐贈暖暖包，並由鳳山在地光徠除蟲公司負責人蔡長志先生親自駕車運送前往花蓮。

麥當勞兩間分店，「花蓮中山二店」及「中正餐廳」，將免費提供「麥香雞餐」，早餐時段則提供「滿福堡搭配薯餅套餐」給救災人員與受災民眾。

全球人壽動員花蓮國聯營業處業務同仁，9日起至下週三（2月14日）提供保戶及災民每日午晚餐送餐（素食）服務，只要電話聯絡‭0905-632-452‬，即有營業處志工提供服務。

下列為企業優惠相關整理

雄獅旅行社表示，基於旅客安全及權益，即日起至2月11日，出發前往花蓮之旅客（包含團體、自由行），取消一律全額退費，不收取任何取消費用。

台灣高鐵也啟動「花蓮地震救援搭乘專案」，讓救災人員最遲於1小時前申請，即可免費搭乘高鐵至大台北地區，轉車到東部支援。

裕隆集團除了捐款之外，還提供格上租車花蓮據點就近提供貨車（菱利、堅達）、M7等，配合警消救難系統與社會局於黃金關鍵救援期間，提供必要載送物資使用。

台新金子公司台新銀行也宣布，即日起至今（107）年6月30日前，受理花蓮受災地區客戶房貸、車貸及信貸貸款本金緩繳或展延之申請。

中華郵政宣布，提供賑災捐款手續費減免、受災戶申請補發存摺及金融卡免手續費、壽險保戶快速理賠、寬延繳納保險費、房貸戶優惠等措施。

飛航花蓮的國籍航空公司，包括華信航空、立榮航空，因應民眾趕往花蓮救災或探親，配合大量交通需求，將隨時增開加班機。華信表示，將全力配合民航局與花蓮縣政府救災，協助輸送物資。

7-ELEVEN、全家、萊爾富、OK四大連鎖超商都啟動小額捐款，民眾到門市機台操作，即可捐款到花蓮縣政府投入賑災，每筆善款不收手續費。7-ELEVEN在統帥飯店附近的門市，第一時間成立物資救援中心，提供物資給救災夥伴，幫助花蓮強震災民。

遠傳電信宣布，成立關懷服務站，免費提供代客充電、換補卡、預付卡及撥打緊急電話等服務；另提供行動電源、備用手機、傳輸線借用；災戶手機、平板等行動裝置受損，至遠傳花蓮門市，即日起至2月28日，享維修費、指定充電器5折優惠。

中華電信今凌晨出動多部行動基地台車挺進災區，全力進行搶修並提供災區民眾必要的通訊服務，並針對行動用戶受災戶提供3個月免收月租費，並且暫緩催收帳單3個月、以及特定方案手機購機折價1000元等方案。另攜手公益團體「中華基督教救助協會」、「台灣世界展望會」，即日起至107年2月28日止，客戶手機直撥51919（中華基督教救助協會）、51150（台灣世界展望會），免收語音通信費，便能即時捐款，專線募得款項將全數投入花蓮震災緊急救援。

台灣之星在花蓮地區所有直營門市成立關懷服務站，提供免費撥打緊急電話服務，免費換補卡、快速通關辦理，協助對外連繫溝通，備用手機提供，充電服務及供應茶水。另外也暫停災區帳單催收及停話作業，凡受災區客戶進線都將彈性處理。

美國電信業巨擘AT&T宣布，從美國時間2月6日到2月8日，所有從美國打往台灣的電話以及簡訊，全部免費。

台灣福斯汽車授權展示暨服務中心主動聯繫因地震災害受損的車主，由Volkswagen Service服務團隊提供地震受損車輛全方位免費安檢及車體美容服務。此外，特別提供受損車輛零件及工資8折優惠，盼能減輕受災車主負擔，同時於維修期間免費提供代步服務。

全聯慶祥基金會啟動急難救助服務，家中因本次地震發生重大變故的民眾，可向全台全聯門市提出急難救助申請。全聯門市將主動提供飲食物資至救災中心。

國泰人壽因應保戶需求，提供保單貸款免息優惠，即日起至107年4月底前，首次純增10萬元以內的保單借款，自借款日起6個月內，免計利息。

南山人壽特別成立「花蓮震災關懷專案」，向受災保戶致贈慰問金，一般住院2萬元、加護病房6萬元、身故10萬元。此外，南山慈善基金也透過合作醫院啟動弱勢醫療救助金，並全力配合救災。

新竹物流提供免費託運，即日起至2月12日，將提供各界免費救災物資運送，如企業團體、個人欲提供賑災物資，可將物資自行送至新竹物流各營業據點。

聲寶公司提供免費家電健檢維修，為災民服務。

以下飯店提供受災民眾免費入住

花蓮東華大學校長趙涵捷表示，寒假期間，僅剩約200名學生留在學校，經學校盤點後，即日起至2月15日止，將開放位於壽豐校區的15間東華會館、20間的學生宿舍，供地震受災戶住宿，可電洽03-8630103。

花蓮翰品酒店表示，救災期間將提供紅十字會救災人員免費住房、救災英雄食物補給、受難災民餐食補給，以物資提供協助現場所有相關人員，希望將災害減到最低，盡速完成救援。

花蓮市公所已開設收容處所，地點為小巨蛋，社會處會送物資前往，可電洽小巨蛋管理員梁先生，聯絡電話為0910-559241。

東華大學附近有80間民宿，包含麗星大飯店、富野大飯店、阿斯瑪飯店、采盈汽車旅館、葉宿文旅、古拉民宿提供住宿，有需求者可電洽03-8662388、0956920609、0917578017。

新悅旅棧、富盛訂房中心，提供100間客房，供災民免費住宿，電話為03-8662388。

池上日暉國際度假村，開放50間客房，供受災民眾及救難人員免費入住到農曆年節前，有需求者可向花蓮救災中心登記，或直接電洽089-862222。

東岸飯店，提供40間房間供予災民休息，電話為03-8332889

富野大飯店、多羅滿休閒汽車旅館、怡園渡假村，提供20間房間供予災民休息，電話分別為03-8346999、03-8316622、03-8651166。

麗星大飯店，提供15間房間供予災民休息，電話為03-8347411。

經典飯店、福康飯店、力麗哲園飯店花蓮館、星空海藍，提供10間房間供予災民休息，電話分別為03-8359966、03-8337988、 03-8350666、03-8325788。

花蓮采盈汽車旅館，提供餐廳和住處供災民休息，電話為03-8359566。

葉宿文旅，提供熱水盥洗、收容、飲水及簡單熱飲，收容人數約20位，熱水盥洗及熱飲則無上限。

星晟棧渡假飯店，提供救災團體免費住宿、盥洗、飲水、無線上網，可電洽03-8610899，安排訂房事宜，全館訂完為止。

（更新時間：2/10 06:00）