春節「慢遊」台南 4大手機APP可查詢

台南市代理市長李孟諺率交通、警察局等單位宣傳台南春節交通因應措施。（記者洪瑞琴攝）

2018-02-06 15:24

〔記者洪瑞琴／台南報導〕因應即將來臨的春節假期，交通局已完成月津港燈節、鹽水蜂炮等活動及安平古堡、赤崁樓等景點的交通疏運規劃，建議遊客多多利用串聯各景點的大台南公車、T-Bike，以及將於2月9日開航的雙層巴士等公共運具來規劃行程，高鐵台南站U型車道，亦在年節前開放使用，前往接送親友市民請留意行車動線的改變。

此外，台61線（七股交流道至十分交流道）及東區平實路、裕永路已經完工通車，往西濱觀光景點及市道180線至永康交流道的行車會更順暢。

代理市長李孟諺今日率市府團隊宣傳。他建議遊客可多多利用已有111條路線的大台南公車，串聯台南地區的2大活動、8大景點，春節期間每日可疏運約50000人次至南市各大景點，也可利用低碳節能的T-Bike、雙層巴士暢遊府城、奇美博物館及南科園區。

為讓民眾得知台南市各景點春節期間的交通疏導及管制訊息，交通局印製「107年臺南市春節期間交通疏導訊息」宣導摺頁，民眾可於國道服務區、風景區管理處、車站及各古蹟點索取。

交通局局長林炎成表示，台南旅遊的特色在「慢遊」，春節假期6天，相關交通資訊民眾可利用南市交通局網站，或安平GO好行、台南好停、大台南公車、T-Bike等4大手機APP查詢。

T-Bike站點已增加至53處、雙層巴士亦在過年前上路，提供遊客另一個低碳觀光的新選擇，歡迎民眾來古都台南體驗「搭乘公車、騎腳踏車、步行（BBW）」的慢遊輕旅行的新年

交通局強調，春節期間委外拖吊作業仍會配合警察單位進行交通障礙排除，並維持24小時領車作業，也呼籲民眾切勿違規停車，以免受罰。

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