出遊小心選！中市這幾家日租套房被斷水斷電

台中市政府針對違法日租套房強制進行斷水斷電。（觀旅局提供）

2018-02-06 13:24

〔記者歐素美／台中報導〕春節是旅遊旺季，台中市觀光旅局鎖定違法日租套房，鐵腕執行斷水斷電，市府表示，自104年至106年底止，台中市共查獲違法經營日租套房等169件，除依法裁罰外，並針對查獲並裁處2次的「累犯」執行斷水斷電，日前已鎖定兩家鐵腕強制執行，2月1日再針對西屯區逢甲頑皮館日租套房強制執行斷水斷電，並呼籲民眾出遊應慎選合法旅館或民宿。

觀旅局統計指出，台中市日租套房多集中逢甲商圈及一中街商圈周邊，市府為維護民眾全安加強稽查，自104年至106年底止，共計稽查日租套房568家次，查獲違法經營事證169件、違法刊登旅宿廣告63件，均依發展觀光條例裁罰及勒令歇業。

此外，市府率先全國針對日租套房累犯執行斷水斷電，凡同一經營者於同一地點經營日租套房被查獲並裁處2次者，除依規裁處罰鍰外，並強制執行斷水斷電處分，其中，西屯區「逢甲頑皮館」已被裁罰2次並勒令停業，業者仍繼續違規，為保障遊客住宿安全，市府觀旅局、都發局、消防局、警察局、台電及自來水公司於2月1日強制執行斷水斷電處分，貫徹維護旅宿公共安全的決心。

觀旅局長陳盛山表示，依據交通部新修正的「民宿管理辦法」規定，都市計畫區內的民宿設立條件限制嚴謹，目前除和平區原住民族地區外，觀旅局沒有在台中市的都市計畫區內市核發任何一家民宿登記證，任何於報章雜誌、網路或者國內外訂房網站，刊登台中都會區近逢甲夜市、一中街商圈、火車站周邊，標榜交通便利、獨特風格、CP值超高的「民宿」，實際上皆是日租套房、非法旅館，遊客千萬不可入住。

陳盛山說，依據發展觀光條例規定，日租套房就是非法旅館，常假藉「溫馨套房」、「旅店」、「客棧」、「套房出租」或「民宿」等名義在網站上宣傳，實際經營旅館業務，未經過觀光、消防、建管、衛生與警察等單位審核，亦無投保公共意外責任險且逃漏稅，業者通常透過國內外旅宿媒介平台於網路刊登營業訊息廣告，透過手機或媒介業者與旅客連繫交易，規避政府機關查緝，因無實體往來交易憑證，旅客亦不知道實際經營者姓名，如發生意外，民眾恐求償無門。

觀旅局除積極查緝取締非法旅宿外，並積極輔導有意願的業者合法化，自104年起迄今已輔導12家日租套房業者成為合法旅館或民宿。