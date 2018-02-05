小潘潘丈夫的寶島時代村重新開幕？

江欽良（前排中，戴帽者）上週二現身辦弱勢團體尾牙，與各團體幹部一起唱感恩的心。（記者陳鳳麗攝）

2018-02-05 21:54

〔記者陳鳳麗／草屯報導〕藝人小潘潘丈夫、南投聞人江欽良，去年底結束經營5年的寶島時代村，上週他現身請弱勢團體吃尾牙，本週該村即公告大年初一起舉辦「老時光特展」，地方都在問「江董要改組公司重新營業嗎？」寶島時代村幹部說，是村內某廠商組的公司，只承租春節10天，並非江董重出江湖。

「真的嗎？寶島時代村要重新開幕了嗎？」「江董改組新公司了嗎？」近兩天不少南投縣民眾發現，已經在去年12月31日熄燈停業的寶島時代村在臉書粉絲頁有新公告，告知粉絲在2月16日到2月25日，即大年初一到大年初十，該村將舉辦「1957老時光特展」，另外粉絲頁也有招募員工和市集的廠商。

由於公告中最後寫了「曜永裕有限公司」，大家對這家公司名稱很陌生，紛紛提問「江董重組新公司？」還有人問「這家公司為何查不到？」。

該村的幹部「小葉」表示，並不是江董重組新公司，也不是寶島時代村重新開幕， 曜永裕公司其實是該村其中的一名廠商找友人合組的公司，已辦理登記了。該廠商只是跟董事長租寶島時代村做過年10天的生意。

春節的10天特展，原寶島時代村的一些廠家有打算回來做生意，再加上新募集的廠家，目前已有8成左右，而該村員工因有些已有新工作，因此春節期間，只有表演節目等少部分人會回來。