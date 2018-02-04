冷爆了！花海音樂會遊客凍未條…

遊客們置身在向日葵花田裡拍照留念，不受強烈寒流來襲影響。（記者張聰秋攝）

2018-02-04 14:39

〔記者張聰秋／花壇報導〕冷爆了！彰化縣花壇鄉崙雅社區今天在鄉內花秀路316巷的向日葵花田舉辦音樂饗宴活動，民眾頂著低溫到場捧場，音樂表演團體在露天舞台演奏，民眾一邊聽音樂一邊站著活動筋骨或上網打卡拍照，以免身體被凍僵，有遊客說，難得在這麼冷的天氣，走進休耕農田裡聆聽音樂，美妙的音符多了冷颼颼的風聲伴奏，這場音樂饗宴的體驗很特別。

今天，彰化地區體感溫度不到10度，室內冰冷冷、戶外更是冷到讓人直打哆唆，名為「花現崙雅、稻田花海、音樂饗宴」活動，吸引人潮參加，天冷熱食受歡迎，主辦單位準備1200顆粽子和芋頭米粉，很快發放一空。

彰化縣長魏明谷、花壇鄉長李成濟、崙雅社區發展協會理事長沈文盛等人到場與民同樂，魏明谷被民眾踴躍參與的熱情感動，趁機再行銷「花在彰化」的活動，邀請民眾農曆春節到彰化縣溪州公園走春，白天看花海、晚上賞花燈。

沈文盛說，為了今天的活動，社區全體總動員，從施灑各式花卉種子，到稻草人教學與製作、佈置花田、婆婆媽媽綁粽子、蜜蜂生態與DIY教學等等，都由社區居民與學區文祥國小的師生共同完成，活動拉近居民的情誼，帶動社區的活力。

儘管，強烈寒流發威，表演活動照常舉行，活動內容多元精彩，結合新住民文化與傳統藝陣，有越南斗笠舞、太鼓、舞獅等等，還有心曦望樂團及灣東社區薩克斯風樂團樂器演奏，遊客賞花海、聽樂音、嘗美食、DIY稻草編織，動手又動腦，身體變暖和，小朋友在農田裡跑來跑去，踩著泥土聞著花香，個個玩得開心。