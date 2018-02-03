「心碎教育」會讓孩子心理創傷 鄉民呼籲父母別學宥勝

2018-02-03 23:09

〔即時新聞／綜合報導〕藝人宥勝在臉書上自豪分享教育方式，提到女兒蕾蕾不把玩具收好，他就當女兒面把玩具通通撕爛，表示「心碎是成長的第一步」。不過有網友以自身經驗語重心長地表示，「讓孩子心碎，心碎是成長的過程，說得很簡單，但你真的永遠猜不準，真正碎掉的是什麼東西。」，獲得不少網友認同。

網友在PTT上提到，宥勝的教育方式讓他聯想到，國小時滿分400他沒有考到390，心愛的珍貴玩具「魔動王」、「黑豹傳奇」、「五獸合體」等竟被老爸當面拿鐵鎚敲爛、用電動圓鋸切成好幾段，產生極大的心理陰影。

網友更表示，當時他因為先天眼睛有問題，在學校被同學霸凌，但父親帶來的陰影才真正讓他一度想自殺，還希望自己乾脆被同學打死。如今雖然已年近40，回想過去會讓他感到憤怒的，不是霸凌他的同學，而是父親毀他玩具時兇惡的臉。

雖然網友已經和父親談過，並得到道歉，但他自認與父親之間還是有一條很深的鴻溝，或許一輩子都跨不過去。他更呼籲「小孩珍惜的東西，真的不要去摧毀它。讓孩子心碎，心碎是成長的過程，說得很簡單，但你真的永遠猜不準，真正碎掉的是什麼東西。」，一番話被PTT網友推爆。

有網友補充表示「因為對小孩來說，被最重要的人傷害，碎掉的是信任」、「一時的衝動，給小孩的是一輩子的恨或陰影」，不少網友都認為，這種暴力的教育方式會讓小孩相當壓抑，甚至造成心理創傷。

宥勝晚間則是發文補充表示，會分享這個教育方式是看到很多父母想管教孩子，心腸卻非常軟，難以達到效果，所以認為「嚴厲」要由父親來擔任，劃出界線孩子才會有所依歸，並祝所有家庭幸福美滿。

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