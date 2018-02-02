南區氣象中心 「微上修」今晚體感溫度

透過風速、相對濕度與溫度，可以由這個表格對照出體感溫度。（記者王捷翻攝）

2018-02-02 22:22

〔記者王捷／台南報導〕今天晚上明顯感到寒冷，1日南區氣象中心預估低溫是9到10度，體感溫度是3度，不過2日晚上開始起寒流南下，從今晚直到下週三有5天時間都受到低溫影響，不過南區氣象中心稍微修正這兩天的體感低溫預測，「微回暖」到5度，體感溫度預測變化的秘密，南區氣象中心指出這是因為與風速、水氣有關。

週五夜狂歡民眾要做好防寒準備，因為從清晨開始到3日、4日兩天周末，早晚低溫只有9到10度，白天雲量偏多，且有短暫雨的機會，只要太陽一下山就會明顯感受寒意，白天高溫也只有15到17度，加上風力強勁，體感溫度更低。

南區氣象中心指出，每到寒流民眾大多關心體感溫度，體感溫度的預測有一套既定公式，與風速、濕度有關，台南地區1日預測是3度，不過今天重新修正的結果是5度，尤其沿海地區如將軍、北門、學甲等地區，體感溫度是5度，但是在市中心體感溫度如中西區約在7度。

跟體感溫度相關的風速，未來幾天平均是5級風，陣風約在7級，同樣是沿海地區的風速與陣風較市中心來得強烈，不過2月5日、6日，也就是下週一、二，雲量減少、風力減弱，預測體感會稍微回升，但在輻射冷卻效應下，早晚低溫更只有7到9度，白天高溫仍在20度以下。

南區氣象中心指出，雖然這波寒流沒有比起前兩年的霸王級寒流冷，但是持續時間長，農漁養殖業及山坡地作物也請嚴防寒害。另外，東北風強勁，各地風力大，尤其沿海空曠地區容易強陣風，請加強戶外設施的牢固，鄰近海域有較大風浪，海邊活動請注意安全。