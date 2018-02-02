南台灣51校兒童彩繪 千件「小感動狗」傳遞正能量

2018-02-02 12:43

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高美館與高市教育局、學學文化創意基金會合作，邀請南台灣5縣市學童創作，集結1309件「小感動狗」，扮演著陪伴與守護者的狗狗們，在小朋友們巧手創意下，以繽紛色彩一起奔向高美館大廳，以活潑、可愛、忠誠、和善、友誼、愛的正能量，成為人類最佳的身心靈守護者。

高美館指出，2018時序狗年，邀請藝術家莊普創作「感動狗」素胚，頭部圓弧的表面微微突起形成耳鼻的樣貌，係以微型變化突顯狗敏銳的感官，身體則以連續幾何積木形式構成昂首而立的姿態，充分展現靈性與敏捷。

「感動狗—台灣南部51校兒童彩繪特展」展出來自台灣南部51所學校1309件「小感動狗」彩繪作品，由最西邊的外島澎湖五德國小，越過台灣海峽橫向到北邊的嘉義太保南新國小、大埔國中小，接台南左鎮光榮等4所國小，連結到最東邊的高雄桃源寶山國小與高雄市35所學校，一路串聯至國境之南的屏東恆春國小，共有5個縣市41個行政區的熱烈參與。

首次參與彩繪課程的高雄楠梓特殊學校老師徐淑珍表示，本次展出的20件作品，分別由聽障、視障、智障等不同的障礙別孩子所完成；班上有一位視障的孩子，他眼中看到的任何東西都是模糊的，也沒有辦法很清楚的描繪出線條，只能用彩筆一點一點零散分佈慢慢拼湊，但是當孩子第一次把自己心中、也是學校附近的楠梓都會公園畫在「小感動狗」上時，喜悅的心情完全呈現在臉上。