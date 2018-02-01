醫病》75歲嬤咳嗽好幾個月 竟是淋巴癌悄悄入侵

2018-02-01 21:20

〔記者邱書昱／新北報導〕無聲入侵的淋巴癌在早期沒有明顯症狀，醫療仍尚未找出成因，更沒有所謂的好發年齡。現年75歲的周姓奶奶持續咳嗽好幾個月，有時會伴隨喘，到診所看診後仍沒有緩解，於是到台北慈濟醫院就診，醫師摸到奶奶的脖子有腫塊，做穿刺檢查發現異常，胸部X光也看到肺部有很多顆腫瘤，隨即住院做內視鏡切片檢查，確診為非何杰金氏淋巴瘤。

血液腫瘤科主任高偉堯為周姓奶奶做化學治療，歷經6次完整療程後，腫瘤消除，追蹤觀察無復發現象。高偉堯指出，淋巴癌的成因至今不明，醫界大部分認為與體質、化學物質、病毒感染有關，病人本身的免疫功能缺損更可能是重要因素，反而家族史及遺傳引起的原因較少見。

高偉堯也提到，淋巴癌具有難捉摸、多類型，且無所不在的特性，早期症狀不會痛，也沒有紅腫，較後期則可能會出現發燒、體重減輕、盜汗、貧血以及器官被侵犯的症狀。

由於各年齡層發病機率平均，所以，淋巴癌並無明顯的好發年齡，高偉堯說，淋巴癌的病人若不接受治療，平均存活率不超過1到2年，不過，接受適當治療者，治癒的機率約占60％到70％，7年以上的存活率約占所有淋巴癌的40％左右。

值得一提的是，淋巴癌對於化學治療成效更顯著，只要遵照醫囑進行治療，年長者仍舊有治癒的機會。高偉堯主任提醒民眾，多留意身上是否有腫塊，並且定期健康檢查。