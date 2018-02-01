保健》近視控制不放鬆 小心新學期回診度數暴衝

2018-02-01 14:35

〔記者歐素美／台中報導〕3C產品普及，高度近視患者越來越多，併發視網膜剝離等各種眼部病變也隨之增加，不少家長為預防子女近視飆高，讓孩子從小點藥及配合控制作息，但寒暑假時因常容易放鬆，致近視度數增加，台中慈濟醫院眼科醫師袁漢良提醒家長，寒假是學童近視控制高風險的時間點，「近視控制天天做，春節也不能放鬆」！

袁漢良表示，有不少家長為預防子女近視度數飆升，讓孩子從小點睫狀肌麻痺劑，並配合生活作息，減少眼睛負擔，全方位防範不可逆的視力損失，但學童近視控制最不好的兩個時間點，就集中在寒假跟暑假，尤以寒假的控制又更差，而且點藥的時間點及姿勢正確也很重要。

袁漢良說，點睫狀肌麻痺劑，重點在讓藥水停留時間更長、吸收藥水更好。最好的點藥方式是讓孩子平躺，頭部位置放低，下巴抬得比額頭高，有如「仰頭」的姿勢，才能讓藥水流到上眼皮內，停留時間久一點；晚上5、6點晚餐前後，則是最佳的點藥時間，因這時是眼睛最疲勞的時候，因流淚反射最少，藥水比較不會引發眼涙，可減少藥劑被淚液沖走的機會。

袁漢良指出，很多平時近視度數追蹤十分穩定的學童，過完春節近視度數就加深！主因在於很多家長平日約束子女在家不能看電視、玩電動，一到春節家族團聚，親友見面守歲話家常，打牌、看電視，完全沒時間觀念，孩子忙著成天盯著手機、電腦，大人小孩難得放鬆，生活步調都亂了，或者有人因趕著農曆年團圓或出國，行囊太多常忘了帶藥水。

由於只要有光，睫狀肌就一直在動，袁漢良強調「近視控制是365天全年無休」。新學期回診，很多視力維持穩定的學童，本來300度增加到350度，繼續追蹤，有些人度數未能回降，年年如此再難回頭，每年增加50度，小一到高三就加深600度，不可輕忽。