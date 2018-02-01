上蘇花改前第一個「方便」點 國五蘇澳服務區今開張

2018-02-01 14:06

［記者張議晨／宜蘭報導］蘇花改蘇澳到東澳段預計2月5日通車，配合蘇花改第一階段通車時程，國道5號蘇澳服務區一期工程今早正式啟用，有大、小型車停車場、販賣部及男女廁，讓民眾前往花蓮途中可先在服務區「方便」。

蘇澳服務區位於蘇澳交流道口，工程共分3期，1期工程包含洗手間、販賣部，及大型車、小型車停車場，原預計今年3月完工，但配合蘇花改通車時程，提前在農曆年前完工啟用。

蘇澳服務區設有51座男性小便斗、23間男廁、52間女廁，此外還設有無障礙、複合式親子廁間等，廁所空間明亮寬敞，其中，還特別規劃4間「中性廁所」，主打性別友善，讓不分性別使用者利用；另外，每間廁所還設有使用燈號，方便民眾使用。

停車場部分，則有69格小客車、48格大客車停車位，高公局表示，預估蘇花改通車後，南下前往花蓮車流將會增多，若停車空間不足，屆時服務區內其他閒置空間也會開放讓車輛停靠，不會讓車流停在交流道口等候進入服務區，預估最高峰每小時約可容納600輛車次進入。

高公局指出，除1期工程外，服務區2、3期工程也已完成設計工作，2期工程規劃旅客服務中心、3期則會設置加油站，準備進行招標，將配合蘇花改全線通車期程啟用。

交通部次長祁文中指出，國道5號銜接台9線部分已完成可行性評估，將展開規劃設計及環評作業，希望工程能如地方期待，如期完成。

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