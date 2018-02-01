澎湖年貨大街起跑 北辰市場由市長點燈

農曆年味重了！馬公北辰市場張燈結綵，大紅燈籠高高掛。（記者劉禹慶攝）

2018-02-01 13:15

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖年貨大街-馬公北辰市場，今日由市長葉竹林、市代表黃旭輝及主任秘書劉承章共同點燈，滿街紅燈籠高高掛，充滿濃厚的年節氣味，隨後由市長等人發放「一元復始」紅包，吸引許多民眾前往索取，分享過年喜氣。

馬公北辰市場位在中華路與光復路之間，因交通便捷成為澎湖最大的傳統市場，分為二樓，基地約1038坪，共興建179個攤位，除了澎湖本地農漁貨聚集外，也吸引台灣攤販前往設攤；農曆年節將屆！主管的馬公市公所張燈結綵，大紅燈籠高高掛在兩側及市場出入口處，增添濃厚年節氣氛。

今日由馬公市長葉竹林、主秘劉承章及馬公市代表黃旭輝等人，共同主持點燈儀式，有意更上層樓的市長葉竹林先行向民眾拜個早年，同時也不忘宣導北辰市場機車停車位問題，呼籲市民們共同遵守規定，維護北辰市場交通秩序，隨後點燈儀式後，則隨機分發一元復始紅包，民眾索取相當踴躍，廣受各界歡迎。

由於葉竹林先前已宣布不惜脫離國民黨，採取本屆馬公市長當選模式，參選下屆澎湖縣長寶座，導致藍營面臨分裂，也讓原本國民黨公布徵召前縣長賴峰偉作業暫緩，葉竹林也強調堅持世代交替及改革的決心，要求黨中央進行公平公正公開的初選民調，願意接受輸贏結果，態度出現轉圜餘地，未來能否整合？就考驗藍營高層的政治智慧。