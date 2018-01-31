壞天氣攪局！新溪口吊橋預約由熱轉冷 活動連發抗退燒

2018-01-31 22:39

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市復興區新溪口吊橋1月13日風光啟用，剛開放第一週幾乎天天爆滿，如今短短2個多星期，2月1日網路預約取票系統各梯次加總不到400人，單日預約還有2400個名額，是不是2月起採用新票制，取消65歲以上的免費票造成退燒？區長曾志湘認為，都是壞天氣來攪局，並預告農曆春節（2月15日）、大年初一（16日）休園，大年初二起正常營運，原本週二固定休園，但大年初五（20日）照常營運，歡迎民眾預約登橋、走春。

近日預約新溪口吊橋登橋人數跟著氣溫一樣驟降，曾志湘無奈地說，中央氣象局預告，入冬以來最強寒流將在2月3日報到，而且影響到2月6日，又濕又冷，民眾出遊意願不高是主因。

曾志湘說，除了登吊橋欣賞山水景色，2月起復興區活動一棒接一棒，拉拉山神木區預計9日擴大開放，17日至3月18日北橫櫻花季活動登場，5月有媽媽桃產銷活動，7月是水蜜桃公司、泰雅舞蹈選拔等，檔檔活動都精彩。

新溪口吊橋啟用以來平均日登橋人數約1900人（全票佔38％、優待票37％、免費25％），門票收入日平均約12萬元；由於吊橋園區管理人員和免費接駁車的營運成本日平均約12萬元，取消65歲以上免費票後，預估每日門票收入可增加3萬元。

對於民眾抱怨吊橋採單向通行，由角板山公園步行下坡步道階梯（長711公尺、共1050階）至溪口吊橋（303公尺），再漫步緩坡路程（約1020公尺）到達羅馬公路接駁站，一趟下來走到「鐵腿」，區公所已試辦1天4個時段開放溪口端返回角板山，但因回程均為上坡階梯，需酌量自身體力，選擇往返者僅佔少數。