被酸屁股大腿粗 爆乳滷味辣妹高EQ回應網友讚爆！

滷味攤請正妹網紅當一日店長，現場幾乎都是男客人。（圖擷自小桃子臉書）

2018-01-30 13:14

〔即時新聞／綜合報導〕台中市北屯區一家滷味攤日前出猛招，邀請正妹網紅「小桃子」擔任一日店長，打扮火辣的她也讓該店生意爆漲好幾成。但一夕之間爆紅的小桃子也因此招來酸言酸語，甚至還被人酸「屁股肥大腿粗」，對此她則用高EQ的態度來回應，獲得不少網友的讚賞。

小桃子今天在臉書表示，知道不少人酸她屁股肥大腿粗，但她大方承認「我承認我屁屁跟大腿比較有肉啦！但我最愛自己的翹肥臀啊！！！」至於面對網路上的酸言酸語，小桃子則不以為意，「這些東西真的看看就好，不需要太在意，因為他們根本不認識真正的妳不了解妳，與其要嫉妒別人，不如把這些力氣拿來加強自己，不是更有意義」。

許多網友也在文章下方留言安慰小桃子並稱讚她是個很努力的人，「我喜歡小桃子翹肥臀 加油 每個人特色不一樣」、「抱歉我就是愛你的屁股」、「蜜大腿，有點肉才好看，好嘛！別理會他們酸民」、「相信自己認為對的事情堅持下去，努力就會有收獲......」、「你在做，大家都在看，不管成功或失敗，至少你努力過，光是這點就夠嘉獎」、「小桃女神加油，妳最棒惹！」。