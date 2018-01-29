磁鐵黏鐵塊預測地震？消防員：這是害人不是救人

近日網路流傳訊息稱，可將磁鐵懸掛在高處，上面黏一塊大鐵塊，藉此預測地震。圖為2016年南台大地震中倒塌的維冠大樓。（資料照）

2018-01-29 22:06

〔即時新聞／綜合報導〕近日網路流傳訊息稱，可將磁鐵懸掛在高處，上面黏一塊大鐵塊，在地震發生前磁場發生變化，鐵塊會提前落下，藉此預測地震。臉書粉絲專頁「林金宏的消防天地」今天轉貼相關流言並闢謠，強調這是完全不合理的幻想，還可能傷到人，「這不是救人，是害人」，呼籲大家別再轉傳。

「林金宏的消防天地」今天轉貼一篇網路訊息，內容稱「把一塊磁鐵用繩子掛在高處，下面正對地板磚或一個鐵盆，磁鐵上粘一塊大鐵塊。地震前地球磁場發生劇烈變化，磁鐵會失去磁性。鐵塊掉下來，落在地上或盆上，發出響聲。此法在房屋沒有晃動前就會提前預警。提前時間10分鐘至幾十秒如果掉下來了，必發生大震。儘量轉發一下，讓更多的人知道，也許你的傳播在以後會救許多人的性命。」

林金宏說，有人問他這個訊息的真假，他的答案是「假的」，連先進的科技都無法預測地震，卻說一條繩子、一個磁鐵、一個鐵塊就可預測地震，是一個很幼稚、完全不合理的幻想；更何況沒事黏一塊大鐵塊，萬一繩子斷了或磁鐵吸力不足，鐵塊掉下來，可能打傷人或砸壞地板，這不是救人，是害人。

林金宏呼籲，不要傳播這種毫無根據，又會害人的謠言；固定家具、練習地震時趴下掩護、準備緊急避難包等做法，才是防範地震的正途。