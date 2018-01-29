宜蘭五結鄉首創廟宇嘉年華 可抽5萬元黃金

宜蘭縣五結鄉今年推廟宇嘉年華，民眾蒐集6間廟宇走春集章，有機會抽中金牌及最大獎、價值5萬元黃金元寶。（記者張議晨攝）

2018-01-29 11:40

〔記者張議晨／宜蘭報導〕2018「歡樂宜蘭年」移師宜蘭縣五結鄉舉辦，五結鄉公所結合歡樂宜蘭年，今年首辦「廟宇嘉年華」，與鄉內12間傳統廟宇結合，民眾即日起至3月4日前，蒐集其中6間廟宇的走春集章，就有機會抽到價值5萬元黃金元寶及金牌、液晶電視等大獎。

歡樂宜蘭年今年主場地位於中興文創園區，系列活動有2月3日的踩街及掃舊迎春活動、2月8日「筅黗祭儀活動」、2月15日「除夕晚會」、2月16日至18日的「創意行春市集」及「歡樂看表演」等活動。

鄉公所說，五結鄉有二結王公過火、利澤簡走尪等兩大無形文化資產，今年正巧歡樂宜蘭年移至五結鄉主辦，特別結合鄉內二結王公廟、五結奠安宮、五結正勉堂、季新開山廟、孝威德義宮、開基灶君廟、錦草保安宮、利澤簡永安宮、利澤簡廣惠宮、成興興安宮、新店慶興廟等12間廟宇舉辦「廟宇嘉年華」。

鄉公所說，民眾只要自即日起，走訪這12間廟宇的其中6間，蒐集滿6個走春集章，就能獲得摸彩機會，最大獎有價值5萬元的黃金元寶，還有10多面黃金金牌及活動廟宇提供的「廟宇特別獎」等，總價值超過20萬元，歡迎民眾在春節期間到五結鄉走春。