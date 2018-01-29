台大準校長爭議 大學生怒：大學自治不是給爺們收割

由各校學生代表組成的「反對高教中資化陣線」29日赴台大校門口前召開記者會，表達在未充分揭露遴選資訊之前，反對聘任管中閔為台大校長。（記者張嘉明攝）

2018-01-29 11:19

〔記者林曉雲／台北報導〕台大校長遴選事件持續延燒，校長當選人管中閔被質疑在遴選過程中，未主動揭露兼任台哥大獨董身分，台哥大副董蔡明興擔任台大校長遴選委員，涉未利益迴避，台大、政大、清大、成大、東海及高醫學生共組「反對高教中資化陣線」，今天淋雨在台大校門口抗議，學生怒吼：「大學自治不是給爺們來收割的！」強調大學自治和學術自由是為了思想獨立，誓言要守護台灣捍衛民主，反對高教可能中資化。

台大張姓學生代表指出，現行制度選出管中閔可能是必然的結果，因為法規不健全、過程不透明，因此，大學自治背後的民主性應該重新被討論，例如台大校長20位遴選委員只有1位學生代表，學代意見如何與其他遴委相抗衡，此設計非常不合理。

張姓學代也質疑，台大校長遴選委員身份資格的產生過程不透明，蔡明興沒有責任或義務主動迴避，管中閔沒有責任或義務主動揭露，但兩人明顯有利益問題，法規到底出了什麼問題？而政治勢力在校內是不可避免之事，最重要是使法規健全，才不會在空白處因人設事。

張姓學代呼籲，台大學生自治系統、教育部、立院教育委員會，好好出來面對問題，而非現在台大和教育部互踢皮球，更盼台大學生注意遴委會選出管中閔當台大校長的意義，代表高教的市場化和資本化，即使管中閔上任了，學生們在管校長任期內也會好好監督，好好注意管中閔對台大所造成的影響。

政大林姓學生則表示，政大校長遴選也有隱憂，馬英九、蘇起及龍應台都在遴選委員名單上，後來馬英九和蘇起未被選為遴選委員，但這些人黨政背景非常有代表性，擔憂其間可能會有操作的空間，盼針對社會公正人士及校長遴選委員作檢討。

學生郭潤庭質疑，大學校長遴選的行政程序，不僅未能達到民主化之法定的最低基本門檻，大學自治和自主的充分及必要條件也未見確實執行，新一波高教私有化、市場化、法人化，又逢中國因素和挾著高額資本的財團，作政經上的鏈接，意圖入侵台灣的高等教育，直驅台灣高等教育龍頭台大，學生們要求在尚未釐清相關遴選程序，充分揭露遴選資訊之前，他們反對聘任管中閔為台大校長。

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