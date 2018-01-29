「我上輩子是台灣人！」法籍作家連靈魂都愛台灣

法國作家吉雷米11年前來台灣當志工，如今想成為真正的台灣人。（圖擷自吉雷米臉書）

2018-01-29 13:16

〔即時新聞／綜合報導〕法國作家吉雷米11年前來台灣當志工，照顧身心障礙的原住民兒童，隨後在台定居、娶妻生子，今天他有感而發在「我是永和人」臉書社團寫下心情，直說「即使我身上流著法國人的血液，在我的法國人身體裡住了一個臺灣人的靈魂，我上輩子一定是個臺灣人吧！」許多網友敬佩他對台灣的熱愛已多過台灣人。

吉雷米在文中寫道，最近得知老朋友拿到台灣國籍的好消息，也希望自己可以在不放棄法國國籍的情況下歸化成為台灣人。原先吉雷米無法跟當地人溝通，因而決定用功學習中文，沒想到幾年後已精通國、台語、阿美語以及布農語，甚至為了保存福爾摩沙的語言文化出了4本介紹台灣文化的書。

吉雷米文中也提到不少來台趣事，例如第一次聽到壁虎在叫，以為是有人在按門鈴；第一次聽到垃圾車的音樂以為是賣冰淇淋的攤販來了；第一次在台灣喝水是直接用嘴巴喝水龍頭的自來水，害他「漏屎」好幾天。另外他也分享第一次到七星潭就傻傻連曬約6小時太陽，下場令他不堪設想。

吉雷米在2009年愛上長跑，在國內外賽事都跑出好成績，他表示自己在國外參加比賽，上頒獎台堅持別上台灣國旗，「不管我身在何方，當有人問我住哪裡，我很驕傲地回答：我住在台灣。」過去在台灣曾2次跑步環島，「我用雙腳展現對這片土地的愛，而實現屬於自己的環島夢想。這一切可不是靠僥倖得來的，一切都是靠自己的努力。」