網友淚崩！《獵人》29日連載再開 2月2日出新單行本

2018-01-26 21:28

〔即時新聞／綜合報導〕日本知名連載漫畫《HUNTER×HUNTER》作家冨樫義博，過去曾宣布「無期限休刊」，但近期內傳出將在本月29日「連載再開」，《週刊少年Jump》編輯部則在25日證實這項消息，同時宣布2月2日將發行新單行本，讓網友「感動」到淚崩。

從《週刊少年Jump》編輯部的推特官方帳號25日的貼文中，能夠清楚看見官方宣布《HUNTER×HUNTER》的封面樣本已經完成，相關連載作品將見於1月29日發行的《週刊少年Jump》9號刊物，此消息一出，讓許多動漫迷興奮不已。

許多台灣的《HUNTER×HUNTER》漫畫迷，紛紛在知名論壇「巴哈姆特」分享消息，並留言指出，「居然是真的！」、「大概是DQ11破了，所以又出來賺錢了」、「我想在21世紀結束前看到完結篇」、「拿獵人的復刊當作50週年紀念，感覺還蠻哀傷就是了」。

《週刊少年Jump》編輯部全文：