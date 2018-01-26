狗年套幣開賣占位紙箱寫滿13人 他傻眼：這叫排隊？

「戊戌狗年生肖紀念套幣」25日開賣掀起購買熱，開賣前晚在台灣銀行三重分行門口，竟然有13人想利用紙箱來「排隊」。（圖擷自臉書「爆料公社」）

2018-01-26 11:28

〔即時新聞／綜合報導〕央行委請台灣銀行各分行販售的第三輪生肖紀念套幣系列第二套「戊戌狗年生肖紀念套幣」，昨（25日）正式開賣，吸引不少民眾熱情搶購，但有網友直擊，民眾拿出各式各樣的物品來「排隊」，甚至有個紙箱上面寫了13個人名，讓他傻眼直呼，「這樣叫做現場排隊？」

網友在臉書「爆料公社」PO出多張照片表示，24日晚上10點40分他在新北市三重的台灣銀行門口外，照片中可見，台銀門口的地板上貼著寫有「由此開始排隊」的粉紅色字條，後方依序放著紙箱、椅子、板凳在「排隊」，甚至「排」第一的紙箱上，寫了包含江老師、曉惠、幼幼、小偉、林先生、林太太等13個人名或代號。

看到這一幕也讓原PO傻眼，直呼「這樣叫做現場排隊？！連葉問都來排了！中午去排早就沒了啦！」許多網友見狀也留言，「太扯了 這樣也可以喔？」、「拿東西排隊一律不算！真是夠沒水準」、「這樣就算排隊喔？那我呼吸的空氣早就在那裡排了啊」、「筆跡同一人，是不是有陰謀啊～～還在騎樓亂丟垃圾」、「葉問？？我笑了」。

為了排隊購買狗年生肖紀念套幣，民眾用形形色色的物品占位「排隊」。（圖擷自臉書「爆料公社」）