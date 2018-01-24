oBike進駐峨眉湖 遊客隨意停車讓地方頭痛

2018-01-24 22:17

［記者廖雪茹／新竹報導］新竹縣峨眉湖和十二寮休閒農業區，進駐100多輛共享單車oBike；但參山國家風景區管理處獅頭山管理站和峨眉鄉公所都表示，接獲民眾抱怨遊客將oBike停放私人土地或是步道出入口，隨意停放造成凌亂，讓他們很頭痛，近期將邀業者協調，要求妥善處理。

十二寮休閒農業區管理委員會表示，因應慢活休閒需求，主動與oBike接洽，提供十二寮3處停車點，自去年9月起引進150輛單車，方便遊客遊湖後，再將單車騎回原點，沒想到民眾騎走後卻隨意停放。

對此，oBike公關表示，2個月內將全面檢視，修復損壞的單車，並將隨意停車的單車放回原點；另針對違規停車的亂象，將追查最後一個使用者，扣點處分，停放車道等情節嚴重者，還將列為拒絶往來戶，以維護停車秩序。

峨眉鄉鄉長江寧增說，接獲鄉親抱怨，有遊客將oBike隨意停放，未經地主同意即停放在私人土地上，或是騎到偏僻的鄉間小路，路邊四處可見被亂丟的單車，造成環境凌亂，影響他人權益，「公所也很頭痛」。

獅頭山管理站表示，元月初曾行文oBike公司，請業者妥善管理單車，避免佔用汽、機車及無障礙停車位，或是環湖步道出入口；但未見業者改善。

江寧增表示，十二寮休閒農業區原本有幾家自行車出租店，因意外保險糾紛等問題，都已停止營業，數個月來反倒吸引oBike進駐。公所準備近期將找oBike業者溝通，以維護風景區的整體環境。

新竹縣政府交通旅遊處處長李銷桂表示，針對單車停放地點的佈設、違規停放如何處置、消費者權益保護等事項，oBike業者未能提出完善計畫，因此縣府至今並未與oBike業者有任何合作。

oBike無樁式共享自行車發源自新加坡，去年正式登陸台灣；其最大特色是利用手機oBike APP，掃瞄單車上的QR碼解鎖，不需要到固定地點借車、還車。