面對全球塑膠危機該怎麼辦？ 3歲小孩教我們超簡單的解決方式

空拍台中的海廢處理廠。（台客劇場 TKstory 授權）

2018-01-25 14:19

〔影音新聞／綜合報導〕擅長拍攝環保議題的YouTube頻道台客劇場TKstory，這次前進位在台中的海廢處理廠，讓觀眾一窺回收塑膠的過程，原來超級複雜！

現在市面上有七種塑膠，這個處理廠只處理兩種。回收塑膠的過程中不但要分類出可回收的塑膠，還要依照顏色再次分類，光是篩選就耗費非常多的心力，台客導演表示，回收塑膠的時間成本其實要比製造塑膠多上好幾倍，回收後的再生料雖然可以賣錢，可是很多業者認為品質低會臭而不選擇使用。一般人認為用完的塑膠只要乖乖去回收就沒事了！如果換成自己要動手處理回收，這些過程保證就會讓很多人打退堂鼓。

他便舉了一個例子，把浴室假想當作地球，流出的水是人類製造的塑膠垃圾，而一支小湯匙則是我們的回收系統，根本無法平衡製造塑膠垃圾的速度，所以不消一會浴室就開始積水了。當他正手足無措時，他的三歲女兒走進浴室，把水龍頭的水都關掉，當我們的回收系統無法負荷製造塑膠垃圾的速度時，唯有人人都願意停止製造，如同關掉水龍頭，才能真正有效的阻止地球被垃圾淹沒的危機。

巨大的回收場也只能處理一小部份的回收塑膠垃圾。（台客劇場 TKstory 授權）