獨家》不可思議！花5萬徵求命名 海研新船叫「新海研」

除了3艘新海研船，新加坡造船公司TMS建造的全新的2000噸級海洋研究船「勵進」（Legend）於日前順利抵台。（國研院提供）

2018-01-24 14:00

〔記者吳柏緯／台北報導〕台灣3艘全新的海研船今年起陸續動工，其中兩艘500噸級的船隻預計最快明年年中服役。科技部也於去年年底開始，舉行命名活動，對外徵求新海研船的名字。但經歷兩個多月的徵選與評審後，最終選出「新海研」作為新海研船的名字，不少網友直呼不可思議。

台灣目前服役中的海洋研究船共有「海研1、2、3號」等3艘，分別由台大、海大及中山大學負責操作。不過由於3艘船的服役年齡均超過20年，因此將建造新海研船汰換，其中兩艘500噸的海研船已於日前在台船基隆廠開工，預計明年年中啟用，接替海研2號與海研3號。

為了迎接3艘新船，科技部從去年11月開始進行「新建研究船名稱徵選活動」，廣徵民眾創意，獲得選用者還有5萬元的獎金。在經歷了2個多月的徵選與評比後，10位評審委員在155件投稿作品中，最終選出了「新海研1、2、3號」作為新海研船的名字。

這個消息一出，網友大呼不可思議。有網友表示，若是在沒有對外徵求名字的情況下使用「新海研」作為命名，或許大家的反彈還不會這麼大，但都已經廣徵意見卻還是選出這樣的結果，真的讓人很不理解；有網友笑說，徵名活動不如改叫作「你的名字」，入選作品是「新海誠1、2、3號」；不過，也有網友表示，至少不是用中國地名或將領姓名，就要謝天謝地了。

科技部自然司司長吳俊傑受訪時表示，一般來說命名的邏輯不外乎是選擇以數字編號為主，訴求簡單好記；或是以歷史、地名或人物名，取其代表性。吳俊傑坦言，雖然有些人可能會認為這個名字的創新度不足，但是站在科研的角度來看，這名字確實可以讓人一目了然。

吳俊傑進一步說明，這由於次3艘新建海研船是屬於汰舊換新、延續舊海研船的歷史與記憶，因此與舊研究船船名類似，有傳承意義。

除了3艘新海研船，新加坡造船公司TMS建造的全新的2000噸級海洋研究船「勵進」（Legend）於日前順利抵台。船上將搭載由國研院海科中心研發的3000公尺工作級水下遙控無人載具（ROV），進行台灣的海洋探測與研究任務，打破過往海底探勘只能依賴聲納的限制，預計今年9月正式投入台灣的海研工作。