高雄菜價高於全國菜價1成5 比去年同期漲近3成

高雄菜價高於全國菜價1成5，尤以高麗菜漲幅最大，比去年同期漲了1倍多。（記者陳文嬋攝）

2018-01-23 23:31

〔記者陳文嬋／高雄報導〕冬季菜多大多物美價廉，高市今年菜價卻創下歷年新高，高雄果菜批發市場今年平均菜價29元，高於全國整體菜價1成5，也比去年同期總交易量少2成2，價格上漲近3成，預期下週將逐漸回穩。

依據農產批發交易行情資料，高雄果菜批發市場今年1月1日至21日蔬菜總交易量約4600公噸，每日平均交易量219公噸，每公斤平均價格29元，高於全國平均菜價26元，多了3元大約1成5。

值得一提的是，今年與去年同期菜價比較，總交易量少了近1300公噸，相當於減少2成2，每公斤平均價格多了6元，相當於上漲近3成。

尤以高麗菜漲幅最大，今年總交易量近750公噸，較去年同期近1250公噸，少了4成近500公噸，每公斤平均價格20元，較去年同期每公斤9元，上漲11元超過1倍多。

包心白菜今年總交易量近260公噸，較去年同期433公噸，少了4成約175公噸，每公斤平均價格16元，較去年同期價格11元，上漲5元達5成；胡蘿蔔則因供應量充足，價格較去年同期下跌近5成，從24元跌至11元，建議民眾多採購根莖類，以替代價高的葉菜類。

農業局表示，今年葉菜因受天候影響，產量較去年同期大幅減少，致蔬菜平均交易價格上漲近3成，且高雄果菜批發市場6成採議價交易，平均交易價格略高於北市批發市場交易價格。

梓官農會表示，去年10月豪雨影響甚鉅，造成冬菜生長中斷，農民大多補種或重種，冬、夏蔬菜青黃不接，加上農民預期心理，認為冬菜價格會跌，栽種面積變少，又日前寒流來襲，蔬菜生長停滯，造成今年菜價上漲。

梓官農會指出，目前葉菜類、高麗菜產地價每公斤15元，隨著寒流過去，天氣轉晴變好，蔬菜生長快速，隨著下週放寒假，營養午餐蔬菜釋出，菜價會逐漸回穩。