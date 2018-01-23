醫病》嚼檳榔30年罹口腔癌第4期 取小腿骨補下顎

施阿公罹患口腔癌第4期，腫瘤大面積侵犯牙齦、臉頰和下顎骨（上圖），利用3D列印模型以小腿骨重建切除的口腔和下顎，再以鈦板固定。（記者蔡淑媛翻攝）

2018-01-23 22:57

〔記者蔡淑媛／台中報導〕72歲的施阿公嚼檳榔30年，每天至少50顆，2、3年前感覺口腔敏感，一點辣和熱都吃不得才戒除，去年口腔潰瘍流血不止、下顎疼痛難耐，就醫發現已經罹患口腔癌第4期，腫瘤有10公分大，化療縮小後切除7成的下顎骨，並以3D列印輔助，以小腿骨和皮瓣重建外觀和功能，顏面改變不會太大，術後恢復良好。

中山附醫口腔顎面外科醫師陳怡孜指出，口腔癌是國人癌症死第5位，治療包括手術、放化療，開刀切除是最重要的方式，將腫瘤徹底切除、頸部淋巴廓清，但許多患者害怕術後顏面嚴重受損，抗拒治療，甚至自行服用中草藥，反而延誤生機，現在重建技術先進，可減少術後外觀改變，千萬不要放棄正規治療。

施阿公年輕時做道路工程，有嚼檳榔習慣，連睡覺也含著檳榔，去年口內潰瘍不癒、下顎疼痛拖了半年，連吃止痛藥都無效，就醫時口腔癌腫瘤已經長到10x5公分，從左下後牙區長到右側小臼齒區，侵犯牙齦、左頰及下顎。

陳怡孜說，施阿公的腫瘤大，先接受前導性化療縮小腫瘤到幾乎看不到，去年10月開刀切除腫瘤、淋巴，而且要切除7成的下顎骨，以右小腿腓骨重建，取20公分切成4小段組合成下顎骨，再用鈦板固定。

由於切除面積太大，不但傷及外觀，也影響呼吸和吞嚥功能，參與手術的牙醫師陳珮吟說，經評估以3D列印輔助，先依施阿公原來的下顎骨外型做模型，將要固定的鈦板依模型切割和折彎，方便術中重建，可縮短手術時間，提高骨密合度，減少骨頭錯位、滑脫，降低後遺症，術後恢復順利，現在能吃流質食物，觀察2年後再評估做下排活動假牙。

施阿公分享心路歷程說很後悔吃檳榔，也奉勸大家不要吃，而且要即早就醫。

陳怡孜表示，有菸酒檳榔習慣的民眾罹患口腔癌是一般人的123倍，也不要覺得戒了就不會罹癌，恐怕已經造成口腔黏膜組織病變，如發現口腔內有潰瘍且超過2週無法癒合，可能是口腔癌的早期徵兆。

國健署有2年1次的口腔癌篩檢，對象為30歲以上有嚼檳榔（含已戒）或吸菸者，及18歲至未滿30歲有嚼檳榔（含已戒）原住民，可多加利用。