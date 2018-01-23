七美浪漫愛情島 雙心郵筒增添觀光元素

七美以雙心石滬觀光美景著稱，每年吸引不少愛侶前往。（記者劉禹慶攝）

2018-01-23 13:16

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕以雙心石滬聞名的澎湖七美島，近年來積極營造浪漫愛情島觀光形象，除了雙心石滬地標外，更配合教堂集團婚禮、火龍果酸酸甜甜愛情滋味等，增添浪漫觀光元素，連中華郵政公司也出奇招，在七美郵局推出愛心郵筒。

前幾年以歪腰郵筒風光一時的中華郵政公司，也開始創意郵筒行銷，在澎湖觀光勝地的七美郵局，設立愛心郵筒，搭配男女郵差及雙心石滬圖樣，成為新興觀光景點，唯一與歪腰郵筒相異點，是愛心郵筒為人工製作，歪腰郵筒則是颱風天然形成，但相同的是都成為郵政行銷利器，成為觀光客必去的觀光朝聖之地。

由於七美島以雙心石滬著稱，先人智慧結晶搭配特殊造型，讓七美島躍登澎湖觀光勝地，更相傳因此進入世界最美麗海灣組織年會〈年會標誌與七美雙心石滬圖樣類似〉，今年適逢年會移師澎湖舉行，更凸顯雙心石滬的重要性；巧合的是七美島是前任縣長賴峰偉時代發展觀光，今年又是賴峰偉與陳光復雙雄對決，在政治上也有深層意義。

其實七美除了興建硬體設施，加深浪漫愛情島觀光意象外，也以推廣種植的火龍果，取其果肉紅色，味道酸酸甜甜的滋味，發展出愛情飲料火龍果，或浪漫火龍果愛情大餐等，全力打造七美島為澎湖浪漫愛情島，成為南海中最燦爛的旅遊新星，近年來已造成磁吸效應，導致南海虎井、桶盤遊客數銳減，如何平衡發展？也成為主政者施政課題。