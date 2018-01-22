因1坪建地糾紛 男子向監委攔路下跪陳情

苗栗市民徐文燕因與建商建地糾紛，攔路下跪向監委高鳳仙（右三）陳情，遞交陳情書。（記者張勳騰攝）

2018-01-22 11:20

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗市民徐文燕因1坪大樓建地糾紛，質疑苗栗縣政府非法核發給建商使用執照，今天趁監委高鳳仙、尹祚芊下鄉巡察時，身背「冤」的紙牌，攔路下跪向高鳳仙陳情遞交陳情書，高鳳仙馬上將他扶起，徐則無奈得說：「我陳情N次了！」

苗栗縣政府工商發展處副處長吳俊賢拿出台中高等行政法院90年3月的判決強調，此建案核發使用執照，是合法發照，而建商占地部份，為城界建築部份，須透過民事訴訟，法院是判決建商應返還土地，惟法院要求徐男需繳交100多萬代拆除執行費，惟徐男未繳，所以拖延迄今。

這起建地產權糾紛已長達25年，徐文燕說，他位在苗栗市中華路建地3平方公尺、約1坪大，被劉姓地主占用興建大樓，苗縣府81年核發建照，他隔年聲請假處分，但苗縣府仍在86年違法核發使用執照，根本是違背法院假處分暫時狀態，如今造成強制執行上困難，他從84年起向監委等單位陳情，答覆均讓他不滿，質疑苗縣府欺人太甚，要求苗縣府應儘速拆屋還地。

劉姓地主也無奈的說，當初土地是徐男向他買的，因合建不成，徐卻要他高價買回，他無法接受，82年蓋大樓時，衍生產權爭議後，原買主紛紛退訂，當時他是邊貸款邊蓋大樓，導致他背債1億多元，對方純粹是想敲詐被他拒絕，如今他已一無所有，若要拆屋還地，就請對方自行去拆吧。